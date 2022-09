In deze nostalgische docu zien we de niet-onfortuinlijke onttakeling van een bijzondere garage

De losse eindjes waarmee de NOS me maandag toch een beetje had laten zitten na de live-uitzending van de uitvaart van de Britse koningin, werden best bevredigend aan elkaar geknoopt bij Khalid & Sophie. Daar zat Suse van Kleef, oud Verenigd-Koninkrijk-correspondent voor de NOS; Simon Smits, oud-ambassadeur in Londen en jawel, een theoloog. Iemand moest toch iets kunnen zeggen over waar dat diepreligieuze van de Queen ‘m dan in gezeten had. Joost Röselaers is predikant, nu van Vrijburg in Amsterdam, tot 2017 bij de Nederlandse Kerk in Londen. Hij had „genoten” van de dienst.

Inzichtelijk was alleen al zijn constatering dat de dienst, van bijbelteksten tot psalmen, niet over het lange leven van de koningin was gegaan, maar van begin tot eind over het hiernamaals. Voormalig hof- en televisieregisseur Rudolf Spoor vertelde over de technisch knappe registratie van de doedelzakspeler, die eerst de kerk in speelde, zich omdraaide, en vervolgens voor de kist uit de kerk uitliep. „Naar het licht”, zag Suse van Kleef. „Naar God”, was wat de predikant had waargenomen.

Daarna, in Slava Oekraïne, een blik op het bleke gezicht van de mensen die al weken ver van huis zijn. In de eerste aflevering van maandagavond worden we voorgesteld aan de vluchtelingen, maar ook aan wie hen opvangen. Het gezin uit Urk dat een gezin met drie kinderen in huis heeft genomen, inclusief hun vijftien poedels. Nu bestaat hun huishouden uit negen man en 33 honden. De vrouw des huizes vat samen hoe het samenleven verloopt. „Ze kunnen niet afwassen”, en „opvoeden doen ze heel anders.” Makkelijk is het duidelijk niet, en langer dan „twee, drie jaar niet vol te houden”. Maar ze doen het.

Carol uit Zoetermeer biedt onderdak aan Valeria en haar dochter. Moeders met kinderen worden opgevangen in Bloemendaal, bij een sociaal woonproject met inwonenden huismeesters. Huismeesteres Franka somt in een van de eerste huisvergaderingen de „uitdagingen” van een woongroep op – macht, geld, seks en schoonmaken. Ze bedoelt: als er ruzie komt, dán hierover. Daar vrijwillig wonen lijkt me al een hele uitdaging. Over een half jaar zien we in het tweede deel van Slava Oekraïne hoe deze levens lopen.

Liefde voor de auto

In De DS Keyzer zien we de onttakeling van de garage van David Kostelijk. Veertig geleden kwam hij als kraker in het Amsterdamse pand en begon er een hersteloord voor Citroëns. De garage is al niet meer in bedrijf als filmmaker Doret van der Sloot er komt filmen, ze legt de brokstukken vast van wat ooit was. Liefde voor de auto en het sleutelen eraan. Liefde voor de mensen die er werkten. Liefde voor en van de klant die er zijn auto kwam brengen. Nostalgie, maar naar iets wat wij als kijker niet gekend hebben. Wij moeten het doen met de onderdelen die ons worden aangereikt, maar terwijl we die aan elkaar lijmen, draait het beeld een kwartslag.

David Kostelijk, van oorsprong verpleegkundige, heeft iets vaderlijks en verstrooids. Zijn voormalig werknemer spreekt met warmte over hem. Alles kon, alles mocht en niks was te gek. Ondertussen wordt veertig jaar aan onderdelen, gereedschap en motorolie uit de garage gegraven. Als kijker zit je al gauw in de sfeer van buurthuis, een „malle-pietjesbedrijf” waar iedereen met een vlekje kon aanmeren. Maar dát lijkt te romantisch gedacht. Kostelijk zegt het, ook, zelf: „Mijn werk is professioneel, de presentatie amateuristisch.” We horen hem iets zeggen over al het geld dat over zijn onttakelde bureautafel is gegaan. En aan het eind van de film verzucht hij dat hij spijt heeft dat hij de boel verkocht heeft. „Dan heb je een paar miljoen. Maar wat héb je daaraan?”