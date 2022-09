Hoge Raad handhaaft veroordeling Jessica B. in Friese Festivalmoord

De Hoge Raad houdt de veroordeling van Jessica B. voor het medeplegen van de moord op haar echtgenoot Tjeerd van Seggeren in stand. Daarmee gaat ’s lands hoogte rechter lijnrecht in tegen het onafhankelijke advies van de advocaat-generaal. Die vond dat er om twee redenen een streep zou moeten door B.’s veroordeling tot 20 jaar celstraf. Dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad van dinsdag.

Van Seggeren werd in juli 2017 met ingeslagen schedel gevonden in een Fries weiland in de buurt van een festival dat hij bezocht. Enkele maanden later werd B. voor de moord op haar echtgenoot gearresteerd. Tegen B. – die iedere betrokkenheid bij de moord ontkent – was veel indirect bewijs. In haar auto werden net als op B.’s ingeslagen schedel minuscule blauwe verfdeeltjes aangetroffen.

Ze was ten tijde van de moord bij de plaats delict, naar eigen zeggen om haar echtgenoot – tevergeefs – op te halen van het festival. En zij legde verschillende leugenachtige verklaringen af over de avond van de moord. Ook had zij een motief. Het echtpaar met drie kinderen had huwelijksproblemen en zou mogelijk gaan scheiden. Vanwege de huwelijkse voorwaarden zou B. dan bekaaid wegkomen terwijl zij na de moord onder meer recht had op 600.000 euro van de levensverzekering.

De rechtbank Leeuwarden veroordeelde B. in juli 2019 tot 20 jaar celstraf vanwege de moord op Van Seggeren. Eind 2020 kreeg zij in hoger beroep dezelfde straf opgelegd van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, nu vanwege het medeplegen van de moord. Volgens de raadsheren had de ‘kleine’ Jessica (1,70 meter, 60 kilo) haar echtgenoot (1,92 meter en 85 kilo) nooit alleen kunnen ombrengen en heeft zij de moord met een – nooit gevonden – mededader gepleegd. B. ging daarop in cassatie bij de Hoge Raad.

Lees ook: Tjeerd werd bruut vermoord en alles wijst naar zijn vrouw

Drijfzand

Taru Spronken, de advocaat-generaal, die de Hoge Raad adviseerde droeg vervolgens twee redenen aan waarom de veroordeling van B. niet in stand kon blijven.

Ten eerste zouden volgens Spronken de drie leugenachtige verklaringen van B. over de avond van het delict niet bewijzen dat ze de moord heeft gepleegd. Zo loog B. over een autorit naar de glasbak enkele uren voor de moord toen zij mogelijk de – nooit gevonden – mededader ophaalde. Ook loog ze over de route van de terugrit na de tevergeefse nachtelijke ophaalpoging van haar echtgenoot. Dat bleek uit camerabeelden en telecomdata.

Terwijl advocaat-generaal Taru Spronken in een pagina’s lange conclusie toelicht waarom het gerechtshof deze leugenachtige verklaringen niet als dragend bewijs voor het medeplegen van de moord had mogen gebruiken, stelt de Hoge Raad in vier alinea’s juist dat de leugens juist wél gebruikt mochten worden om tot een bewezenverklaring van de moord te komen.

Nauwe samenwerking - met wie?

De advocaat-generaal gaf ook een tweede reden waarom B.’s veroordeling niet in stand kon blijven. Medeplegen vereist een gezamenlijke uitvoering of een bewuste en nauwe samenwerking met een ander persoon. En volgens Spronken kon uit het bewijs dat het hof hanteerde niet worden opgemaakt of er überhaupt wel sprake was van zo’n gezamenlijke uitvoering of nauwe en bewuste samenwerking en wat B. dan heeft gedaan . Haar veroordeling was daarom „op drijfzand” gebaseerd.

De Hoge Raad schuift die conclusie van de advocaat-generaal in twee alinea’s opzij. Er is namelijk een getuige die (vermoedelijk) B. met een andere man die bewuste nacht richting de plaats delict zag lopen en bovendien hoeft de precieze rol van de verdachte niet duidelijk te zijn voor een veroordeling voor medeplegen, stelt de Hoge Raad.

Veroordeling onherroepelijk

Dat de Hoge Raad twee adviezen van de advocaat-generaal, tevens hoogleraar strafprocesrecht aan de universiteit Maastricht, naast zich neerlegt is bijzonder. Dat geldt te meer voor de „zeer summiere motivering” die de Hoge Raad daarvoor geeft, zegt B.’s-advocaat Niels van Schaik. „Bij zo’n tegengestelde beslissing verwacht je een uitleg waarom die in weerwil van de conclusies van de advocaat-generaal niet tot cassatie leidt. Die uitleg ontbreekt nu volledig.”

Met de uitspraak van de Hoge Raad is B.’s veroordeling onherroepelijk. Vanwege het overschrijden van de behandeltermijn is haar straf wel iets verlaagd: naar 19 jaar en 7 maanden.