Het plan was groeien. Nu is Keymusic failliet

Het had het begin moeten worden van een groeiende en in België en Nederland opererende winkelketen, waar muziekliefhebbers terechtkonden voor hun gitaar, keyboard of luidspreker. Maar drie jaar na de doorstart van Keymusic is opnieuw het doek gevallen.

De rechtbank in Amsterdam heeft vorige week het faillissement uitgesproken over de Nederlandse activiteiten die nog over waren, eind vorige maand werden de Belgische activiteiten al onder zogeheten ‘gerechtelijke reorganisatie’ geplaatst door de rechtbank in Antwerpen, een soort uitstel van betaling.

Jan ‘t Hoen nam Keymusic Nederland in de zomer van 2019 over en verwierf daarnaast de aandelen in de Belgische tak. Zijn idee: het aantal vestigingen vergroten zodat de keten genoeg omzet zou krijgen om wél levensvatbaar te worden.

Keymusic draaide vorig jaar in België en Nederland een omzet van 20,3 miljoen euro samen met zeventig man personeel en een aantal franchisers (ter vergelijking: concurrent Bax had in Nederland een omzet van 125 miljoen euro). Dat maakte de winkelketen met eigen webwinkel niet levensvatbaar genoeg, zegt ‘T Hoen nu.

Te vroeg

Volgens Duco van Dongen, curator van de Nederlandse tak van Keymusic, is het nog te vroeg om de oorzaken aan te wijzen van het faillissement. „Er zijn meerdere partijen geïnteresseerd in een doorstart, daar gaat mijn aandacht in eerste instantie naar uit.”

Volgens ‘T Hoen zijn er meerdere oorzaken. De belangrijkste is het uitbreken van de coronacrisis, een halfjaar nadat hij de sleutels van de zaak had gekregen. De eerste anderhalf jaar lukte het goed de crisis uit te zingen dankzij het uitstel van belastingen en de loonsteun van de overheid. „Daardoor konden we ons goede personeel met kennis van muziek aanhouden.”

In België bleven echter lang de winkels dicht voor snuffelend publiek – mensen mochten alleen binnen met een koopafspraak. De webwinkel liep wel goed – mensen gingen massaal thuis muziek maken tijdens corona – maar volgens ‘T Hoen zijn de marges online zodanig laag dat daar onvoldoende geld mee werd verdiend.

Daar kwam bij dat veel leveranciers na de moeilijkheden eind 2021 geen orders op krediet meer accepteerden van Keymusic. Omdat er weinig cash binnenkwam, was het moeilijk om voldoende voorraad aan te houden. Bij orders die wel konden worden geplaatst, duurde het door een algemene crisis in de toeleveringsketen vervolgens weer lang voordat er kon worden geleverd. „Er was veel vraag naar muziekinstrumenten, maar wij konden vaak niet uit onze voorraad aan die vraag voldoen”, aldus ‘T Hoen.

Niks terecht

Van het plan om door te groeien naar veertig winkels kwam door alle cashflow- en omzetproblemen uiteindelijk niks terecht. Private-equitypartijen die geïnteresseerd waren om de groei te financieren, haakten daardoor af, aldus de inmiddels voormalig eigenaar.

De lockdown eind vorig jaar heeft Keymusic de nek omgedraaid, aldus ‘T Hoen. In eerste instantie is nog geprobeerd om sterk afgeslankt door te gaan. De keten ging van 27 eigen en franchisewinkels in België en Nederland vorig jaar naar drie eigen winkels in België en drie eigen winkels in Nederland deze zomer. Sommige van die muziekwinkels gingen onder een andere naam verder, de meeste sloten echter definitief de deuren. De omzet van wat overbleef onder de vlag van Keymusic bleef te laag om de schulden af te betalen, waarna ‘T Hoen uiteindelijk zelf het faillissement heeft aangevraagd.