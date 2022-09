Het beste van het Nederlands Filmfestival

Koning Worst

(Regie Mascha Halberstad)

Prequel op de heerlijke Nederlandse stop-motionfilm Knor, die afgelopen zomer uitkwam en ook tijdens NFF wordt vertoond. De korte film Koning Worst duikt in het ontstaan van de vete tussen twee slagers in het vredige Moppel, en het effect van deze rivaliteit op het liefdesleven van twee pubers in het dorpje. Vol geestige details en muziek, en doorspekt met slagersidioom.

‘Master of Light’

Master of Light

(Regie Rosa Ruth Boesten)

Een van de negen lange documentaires die tijdens NFF hun Nederlandse première beleven. Filmmaker Rosa Ruth Boesten legde het talent én de demonen vast van de Afro-Amerikaanse kunstenaar George Anthony Morton. Na een lange gevangenisstraf wegens dealen, ontpopte hij zich tot succesvol meester in clair-obscurportretten à la Rembrandt. Maar hij blijft worstelen met zijn (familie)verleden en het racistische Amerikaanse gevangenissysteem.

‘Abdi’

Korte films

Er is dit jaar tijdens NFF een zee aan korte en ultrakorte films te zien. Daar zitten geestige animaties tussen zoals Fly van Patty Stenger, speelfilmexperimenten én documentaires van minder dan een uur. In Buurman Abdi staan de aandoenlijk knullige special effects en de vrolijke toon waarop hoofdpersoon Abdi vertelt, in schril contrast met het verhaal over zijn gruwelijke jeugd in Somalië en de destructieve spiraal waarin hij belandde in Nederland. Het levert een opmerkelijk speels onderzoek op naar het effect van een gewelddadig verleden.

‘De Smaak van Water’

De Smaak van Water

(Regie: Orlow Seunke)

Als een ambtenaar van de sociale dienst bij een inspectie het verwilderde meisje Anna aantreft, verandert dat zijn leven. Het speelfilmdebuut van Orlow Seunke uit 1982 gebaseerd op De bezoeker van György Konrád, wordt opnieuw vertoond om het 40-jarig bestaan te vieren van de Kring van Nederlandse Filmjournalisten. In aanwezigheid van de nu 61-jarige ‘Anna’, actrice Dorijn Curvers.

‘Femi’

Femi

(Regie: Dwight Fagbamila )

Een van de verrassendste speelfilmdebuten van dit jaar. De 21-jarige Dennis krijgt binnenkort een kind. Door deze ingrijpende gebeurtenis begint hij te worstelen met een trauma uit zijn eigen jeugd: de zelfdoding van zijn vader. Yannick Jozefzoon speelt Dennis als één brok opgekropte emoties. Fagbamila zet een grimmig Eindhoven neer met decors die geregeld baden in neonlicht.

