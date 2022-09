Laten we eerlijk zijn: voor de grote gevestigde meerderheid ís er helemaal geen wooncrisis. Die mensen zitten hoog en droog in grote huizen uit de goedkope tijd. Ze vangen waardestijging of soms ook hoge huren van hun beleggingswoning over de rug van de woonstarter, die krom ligt aan woonlasten en er niet tussenkomt omdat veel boomers er een tweede woning op nahouden. (Op een bruto-tekort van 200.000 woningen, staan er in Nederland meer dan 400.000 leeg – recreatiewoningen niet meegeteld).

Hans de Geus is auteur van het boek Hoe ik toch huisjesmelker werd – over woonarmoede en ongelijkheid. Jasper du Pont is woningmarktonderzoeker en -publicist. Beiden zijn initiatiefnemer van het platform voor de woonstarter.

Dit zijn de insiders van de woningmarkt, de mensen met de gevestigde belangen. Naast de woningbezitters horen hier ook de zittende huurders, verhuurders, ontwikkelaars en bouwers bij. En zelfs, tegen wil en dank, gemeenten en corporaties, die liever niet afboeken op grond en huizen. Al die partijen brengen via hun respectievelijke vertegenwoordigende organisaties hun belang in media en aan tafels goed over het voetlicht. Dat is te merken. Beleid is altijd in hun voordeel geweest.

Maar de mensen waar het om gaat, de woonstarters, die vallen tussen wal en schip. Ze zijn niet goed vertegenwoordigd in de gremia. Het beste bewijs daarvoor is dat het beleid meestal ten koste is van de starters. Want dit zijn de zichtbare gevolgen van dat beleid: dalend eigenwoningbezit onder jongeren, groeiende vermogensongelijkheid door wonen en extreem hoge vrije sector huurprijzen.

In eigen vlees snijden

Des te opvallender was het nieuws dat Vereniging Eigen Huis (VEH), bij uitstek afkomstig uit het midden van de insiders, in actie komt vóór de woonstarters. Communicatief uitgekookt, zette men dit kracht bij met een frisse noviteit: een standje op Lowlands. Maar de echte aardverschuiving zit hem in de consequenties voor het woonbeleid dat VEH daarmee zou moeten gaan bepleiten. Wat écht goed is voor de woonstarter is dat koopprijzen en huren eerder dalen dan stijgen. Dat ze er ten opzichte van doorstromers beter aan te pas komen op de koopmarkt. En dat huren aantrekkelijk alternatief is voor kopen. VEH weet ook wat daarvoor nodig is: financieringsruimte verder beperken, óók voor starters, maar tegelijk de overwaarde bij verkoop flink wegbelasten. En verder, verhuren minder aantrekkelijk maken. Meer nog dan in ‘bouwen, bouwen, bouwen’, ligt de oplossing bij fiscaal en financieel ingrijpen.

Hoewel we verbaasd zijn over deze draai van VEH, juichen we zeker toe dat ook insiders zich het lot van de woonstarters aantrekken, en dat men daartoe zelfs bereid is in het eigen vlees te snijden. Want dat is de ultieme consequentie van het voegen van de daad bij het woord. Het zou een enorme ommekeer betekenen, want tot op heden bepleitte VEH juist beleid dat ten koste ging van de starters: financiering verder opblazen door middel van de spaarhypotheek en het meetellen van tweede inkomens en – vooral – de onweerstaanbare neiging om starters telkens met hogere schulden op te laden, alles om de waardering van woningen voor hun leden maar hoog te houden.

Valse profeet

Is VEH waarachtig? Gaat ze haar 800.000 leden, die nietsvermoedend lid werden vanwege de juridische bijstand of de zonnepanelen inkoopactie, daadwerkelijk voor de kop stoten door hun positie vis-à-vis de woonstarter te verslechteren? De vraag stellen is deze beantwoorden. We laten ons graag positief verrassen maar de eerste fopspeen uit andermans zak die men ‘uitdeelt’ stemt weinig bemoedigend: ze pleiten bij de minister voor 10.000 betaalbare woningen. Dat is een wel erg goedkope druppel op de gloeiende plaat die niets nieuws is en bovendien in vorige jaren werd opgesnoept door beleggers.

Leden van VEH hoeven zich waarschijnlijk geen zorgen te maken. VEH leent louter de emotie van de woonstarter om deze als krachtig pr-wapen oneigenlijk in te zetten. Tenzij men met echte pijnlijke maatregelen komt, gaan wij ervan uit dat die emotie schaamteloos en onoprecht wordt misbruikt om je eigen agenda te versterken. Woonstarter en andere media: trap er niet in. Doorzie de gimmick van deze valse profeet en trek je eigen plan.