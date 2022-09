De stijgende rente wordt een verliespost voor DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) zal de komende jaren verlies lijden op haar monetaire activiteiten. DNB zal die verliezen grotendeels kunnen opvangen uit buffers die zijn opgebouwd, maar in een „uiterst geval” zal de Nederlandse overheid DNB financieel moeten ondersteunen om de kapitaalpositie van de centrale bank op peil te houden.

Dit heeft Klaas Knot, de president van DNB, eerder deze maand geschreven in een brief aan minister van Financiën Sigrid Kaag (D66).

De voor DNB lastige situatie komt voort uit de recente, drastische koerswijziging van de Europese Centrale Bank, waarbinnen nationale centrale banken van de eurozone het monetair beleid vormgeven. Om de inflatie te bestrijden is de ECB de rentes plots drastisch aan het verhogen, na een periode waarin rentes juist heel laag lagen. De lage (vaak negatieve) rentes waren bedoeld om de lange tijd ultralage inflatie op te krikken en om de economische schade door de pandemie te verzachten. Lage rentes stimuleren de economische activiteit, hoge remmen die juist af.

Lees ook dit artikel uit 2021: DNB maakt bijna verlies door noodbeleid van ECB

Nu gaan de ECB-rentes plots rap omhoog. „DNB ervaart de financiële gevolgen van deze ommekeer in monetair beleid”, aldus Knot in de brief. Tot voor kort kocht de ECB grootscheeps staats- en bedrijfsleningen op, om de rentes op de kapitaalmarkten te drukken.

Deze obligaties belandden vooral op de balansen van de nationale centrale banken, waaronder DNB, die namens de ECB Nederlandse staatsschuld opkocht. De obligaties, die voorlopig op de balans van DNB blijven staan, leveren DNB amper rente op. De ECB drukte de rentes hierop immers bewust met het opkoopbeleid.

Rentekosten lopen op

De rente-inkomsten voor DNB zijn dus gering – maar de rentekósten lopen nu snel op. De depositorente die DNB namens de ECB toekent aan banken, is sinds juli gestegen van minus 0,5 procent naar 0,75 procent. Dat betekent dat DNB veel meer kwijt is aan rentebetalingen aan banken die deposito’s aanhouden bij DNB. De ECB heeft verdere renteverhogingen in het vooruitzicht gesteld.

DNB hield de voorbije jaren al rekening met dit scenario. Daarom werd sinds 2015, toen de opkopen begonnen, jaarlijks een deel van de winst ingezet om een ‘voorziening’ (stroppenpot) op te bouwen en om het kapitaal van de centrale bank te versterken.

Sinds 2015 gebruikte DNB driekwart van het resultaat van in totaal 4,5 miljard euro om zich tegen toekomstige verliezen in te dekken. De rest van de winst ging, zoals gebruikelijk, naar de enige aandeelhouder van DNB: de Nederlandse staat.

DNB waarschuwde de afgelopen twee jaar al dat de buffers onvoldoende konden gaan blijken. Deze waarschuwing is nu realiteit geworden. Het verlies bij DNB zal naar schatting in de jaren 2023-2026 in totaal zo’n 9 miljard bedragen.

Dit geschatte verlies is zo hoog dat DNB rekening houdt met een negatieve kapitaalpositie (een verlies onder de streep). Dit is voor centrale banken niet onoverkomelijk, maar volgens ECB-regels ongewenst als het lang aanhoudt. Daarom moet DNB mogelijk met de pet langs in Den Haag. „In een uiterst geval kan een kapitaalstorting vanuit de aandeelhouder nodig zijn”, aldus Knot.

Pijnlijk voor DNB

Het zou een pijnlijk zijn voor DNB. De centrale bank laat zich voorstaan op haar onafhankelijkheid van de overheid. Die kan eisen gaan stellen in ruil voor een kapitaalinjectie. Overigens profiteert de staat normaliter financieel van DNB, niet andersom.

Jaarlijks ontvangt de schatkist dividend uit de winst die DNB bijna altijd maakt (het laatste verlies vond plaats in 1947). Ook heeft het ECB-beleid de staat de afgelopen jaren veel voordeel opgeleverd, in de vorm van lage leenkosten. Het voordeel hieruit schat DNB op 28 miljard euro in de periode 2015-2021.

Het nakende verlies is nu al pijnlijk voor DNB, omdat zij moet toegeven dat haar eigen buffers onvoldoende zijn. Als toezichthouder van particuliere banken dringt DNB altijd sterk aan op sterke buffers voor tijden van tegenslag.