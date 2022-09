In de grote hal van de Tweede Kamer trekt Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, dinsdag veel bekijks. Ze lijkt op een winnares van een missverkiezing met haar glimmend blauwe prinsessenjurk, sjerp en ‘kroontje’ van zeesterren. „Ik draag een tweedehandsjurk die is bewerkt door een textielkunstenares”, vertelt Ouwehand. „Met gerecycled textiel heeft ze mooie golven gemaakt. Daarmee wil ik aandacht vragen voor de bestaanszekerheid van toekomstige generaties. De oceanen dragen bij aan een groot deel van de zuurstof die we inademen. Als we die niet goed beschermen, komen er nieuwe golven problemen op ons af.”

Foto Olivier Middendorp