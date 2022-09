‘De heksen waren zondebok, zoals de statushouders nu’

Of hij in tijden van crisis geen belangrijkere zaken had om aan te kaarten. Deze opmerking – en andere kritiek en hoon – kreeg Michael Kalthoff, fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Roermond, toen hij onlangs pleitte voor een eerherstel voor ‘heksen’ die in de zeventiende eeuw in zijn stad werden vervolgd. „Maar er waren ook veel positieve reacties.”

In Roermond werden in 1613 en 1614 zo’n 75 ‘heksen’ ter dood gebracht, een aantal dat nergens anders in Nederland werd gehaald. Kalthoff: „Die zwarte bladzijden verdienen meer aandacht, naast alle mooie dingen die in de loop der tijden in Roermond zijn gebeurd. Eerherstel betekent eindelijk rechtvaardigheid voor de vervolgden van toen.”

Kalthoff wijst op parallellen met het heden: „Het gemak waarmee prominente vrouwelijke politici en wetenschappers als heks worden neergezet. En het herkenbare mechanisme waarmee vluchtelingen en statushouders als zondebokken worden bestempeld.”

Lees ook dit artikel: ‘Kaag-gate’ is een ordinaire heksenjacht

De D66’er deed zijn verzoek na het zien van de voorstelling De heks van Almen over vervolging en executie van een vrouw in dat Gelderse plaatsje in 1472. Manja Bedner schreef het toneelstuk en speelt ook in de voorstelling. „Vooral op plekken waar heksenvervolgingen hebben plaatsgevonden. Dat maakt veel los. Mensen zijn diepgeraakt door een geschiedenis die ze vaak niet kennen, en het verband dat het heeft met het heden.”

In een deel van die plaatsen – onder meer Almen, Onstwedde (Groningen) en Cranendonck (Noord-Brabant) – gaan volgens de theatermaker, net als in Roermond, stemmen op voor eerherstel. Schrijfster Susan Smit pleit voor postuum pardon van Nederland voor de slachtoffers van heksenvervolgingen, met name de vrouwen. In een interview met NRC afgelopen juni noemde ze de processen „een uitwas van misogynie waarvan de resten nog te zien zijn in de maatschappij”. Het uit zich volgens haar onder meer in openlijk geuite afkeer van machtige vrouwen en minder solidariteit onder vrouwen zelf. „Het erkennen van zo’n trauma maakt dat het zijn ondermijnende macht verliest.”

Lees ook dit interview met Susan Smit: Gevraagd: postuum pardon voor als ‘heksen’ vermoorde vrouwen

Verdraaid en versimpeld

Van Smit verscheen vorig jaar de historische roman De heks van Limbricht, gebaseerd op het proces tegen Entgen Luijten in 1674. Mede naar aanleiding van dat boek is Luijten meer in de belangstelling komen te staan in Limbricht (gemeente Sittard-Geleen): met een openluchtspel, een al onthuld borstbeeld, en een binnenkort te onthullen levensgroot standbeeld op de binnenplaats van het kasteel bij het dorp.

In november verschijnt de studie Dossier Entgen Luijten van Wim Donners, genealoog en nazaat van de zus van Luijten. Hij heeft zich geërgerd aan de wijze waarop Smit aanvankelijk beweerde dat ze zich op ware gebeurtenissen baseerde. „In de verantwoording in de eerste drukken verwijst ze naar de processtukken, pas in latere drukken noemt ze een publicatie uit de jaren negentig van de vorige eeuw ook als bron. Daarin staan foute aannames. Zo komt het dat Entgen ook in Smits roman wordt gearresteerd, terwijl uit de processtukken blijkt dat ze zichzelf liet opsluiten om met een proces voor eens en voor altijd van beschuldigingen van hekserij af te komen. Ook de rol van de kerk bij het rechtspreken over haar komt niet overeen met de werkelijkheid. Er kwam geen priester aan te pas.”

Men geloofde echt in duivelspacten en heksen Steije Hofhuis historicus

De aansprekende geschiedenis van de heksenvervolging is in de loop der eeuwen vaker verdraaid of versimpeld, liefst met duidelijke bad guys, constateert cultuurhistoricus Steije Hofhuis. „Onder meer voor marxistische en feministische versies. Heksen worden dan bijvoorbeeld voorgesteld als vroege feministen en de vervolgingen komen voort uit een patriarchaal masterplan uitgedacht door de autoriteiten, een soort geïnstitutionaliseerde femicide. De werkelijkheid is gelaagder en complexer.”

Hofhuis, die 30 september aanstaande aan de Universiteit Utrecht hoopt te promoveren op zijn proefschrift Qualitative darwinism. An evolutionary history of witch-hunting, ziet de heksenvervolging meer als een soort rondwarend virus dat onder allerlei omstandigheden kon oplaaien. „Mensen geloofden echt in pacten met de duivel en het bestaan van heksen. Zaken als het overlijden van een kind of een misoogst konden opeens voor een enorme toename van processen zorgen. De machthebbers liepen daarbij niet altijd voorop, vaak kwam de druk juist van onderaf. Het was ook geen exclusief katholiek fenomeen, of iets van de inquisitie.”

Vrouwen kwamen onevenredig vaak in het beklaagdenbankje te staan. Hofhuis: „Zeker driekwart van de vervolgden was vrouw. Maar als er namen werden genoemd, kon iedereen aan de beurt komen: inclusief mannen en vertegenwoordigers uit middengroepen en de elite.”

Complotdenkers

Hofhuis is geen groot tegenstander van officieel eerherstel voor vervolgden, „voor mij hoeft het niet. Het is zó lang geleden en er zijn in het verleden veel verschrikkelijke dingen gebeurd.”

Meer aandacht voor de heksenvervolgingen in het geschiedenisonderwijs vindt de promovendus wel passend. „Mede vanwege parallellen met nu. Niet alleen waar het gaat om vrouwenhaat, ook bij bijvoorbeeld samenzweringstheorieën. Net als bij complotdenkers nu zagen heksenjagers hun gelijk altijd bevestigd, wat er ook gebeurde. Als verdachten snel bekenden heks te zijn, was dat een bewijs. Maar als ze na lange martelingen niet bekenden, eveneens. Want om zulke pijnen te doorstaan, moesten mensen wel hulp hebben van demonen, en dus heks zijn.”

Lees ook dit artikel: Arrogant, kinderloos of oud? Als ‘heks’ vreesde je voor je leven