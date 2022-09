Boerenzakdoeken tussen het oranje publiek

Op straat zijn tussen de in het oranje geklede mensen steeds meer boerenzakdoeken te zien. Ook Markus de Ruiter heeft er een om zijn arm geknoopt. Hij werkt bij een kalvermesterij in de Krimpenerwaard en vertrok met Cor Gille, die een melkveebedrijf heeft met 120 koeien, vanochtend om drie uur.

Maar ze werden bij Rijswijk met hun tractor tegengehouden. Ze zijn er verbolgen over. „We wilden gewoon gaan kijken, we zijn niet agressief of zo”, zegt Gille. De Ruiter zegt: „We willen staan waar Alex langskomt.” Ze vinden dat de „stikstofbeslissingen worden genomen door mensen zonder verstand” en dat „burgers te luw” reageren. Gille: „Als boeren er niet meer zijn, wordt het voedsel veel duurder. En in het buitenland hebben ze niet de kwaliteitseisen die wij hier hebben.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Ministers en Kamerleden laten hun haar doen door mbo’ers