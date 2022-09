‘Athena’: een hectische belegering in de banlieue

De banlieue in vlammen: in Netflixfilm Athena van Romain Gavras gebeurt datgene waarvoor klassieker La Haine in 1995 waarschuwde. In die film botsen drie vrienden met de politie, die zich in de periferie van Parijs als een bezettingsmacht gedraagt. „Dit is het verhaal van een samenleving in vrije val”, profeteerde La Haine. „Die zichzelf op weg naar de bodem vertelt: tot zover gaat alles goed.”

Tien jaar later, in 2005, was het al zover: een besmettelijke golf van rel, plundering en brandstichting rolde door de Franse banlieues nadat twee jongens op de vlucht voor de politie waren omgekomen. De oogst: enorme verwoestingen in eigen wijken, law and order-kandidaat Nicolas Sarkozy als nieuwe Franse president.

Filmmaker Ladj Ly filmde in 2005 in zijn banlieue Montfermeil de rellen; in speelfilmdebuut Les Misérables werken in 2019 lokale hotemetoten – schaduwburgemeester, islamitische fundamentalisten, criminelen – stiekem met de politie samen om na een incident van politiegeweld de lont uit het kruitvat te halen. Niemand wil een herhaling van 2005. Maar haat laat zich lastig onderdrukken.

Les Misérables eindigt, net als La Haine eerder, in een vraagteken: nog meer geweld of toch verzoening? Dat stadium is al na twee minuten gepasseerd in Athena, dat Netflix deze week als streamer uitbrengt – doodzonde, want dit spektakelstuk verdient een groot canvas.

Athena is de naam van een fictieve Parijse banlieue. Op sociale media circuleren beelden van de moord op de 13-jarige Idir, ogenschijnlijk door agenten. Zijn broer Abdel, een militair, maant voor het lokale politiebureau de menigte tot kalmte. Zijn heetgebakerde, charismatische broer Karim en diens vrienden maken direct daarna in een stormloop op datzelfde bureau wapens, kogelvrije vesten en schokgranaten buit. De strijd kan beginnen.

Burgeroorlog

Dat lange beginshot van bestorming en achtervolging zet de toon: Athena is een bloednerveuze film in de hoogste versnelling. De camera volgt vier broers in lange shots door een doolhof van beton, Bengaals vuur, laserpennen, traangas en vuurpijlen. Naast Abdel en Karim is er de drugscrimineel Moktar, die met zijn politiecontacten overlegt hoe hij zijn geld, drugs en wapens in veiligheid kan brengen. En de psychotische jihadist Sébastien, die liefst alles subiet opblaast. Op televisie blijken de lokale rellen intussen te escaleren tot een heuse burgeroorlog.

De Franse filmmaker Romain Gavras (41) is bekend van energieke muziekclips en actiekomedie Le Monde est à toi (2018). Hij is een telg uit een filmgeslacht; vader Costa-Gavras won in 1983 een Oscar met het politieke drama Missing. Romain was in de jaren 90 mede-oprichter van jeugdig filmcollectief Kourtrajmé, slang voor ‘korte film’, dat voor en door de banlieue wilde filmen. Via Kourtrajmé raakte Romain Gavras bevriend met filmmaker Ladj Ly, die het scenario van Athena schreef.

Ladj Ly en Romain Gavras willen al twintig jaar samenwerken, vertellen ze in elitehotel Excelsior op het Lido; Athena gaat in première op het filmfestival van Venetië. Ladj Ly: „Ons idee was simpel: massaal straatgeweld in een buitenwijk, die zo in een door de politie belegerde citadel verandert.”

De strijd heeft mythische contouren. De vier broers in de hoofdrollen zijn eerder archetypes dan personages: gedisciplineerde conformist Abdel, opgewonden, kortzichtige Karim, cynische opportunist Moktar, geschifte Sébastien. Het verhaal ontrolt zich als een Griekse tragedie waarin nobele en minder nobele intenties fataal verstrengeld raken als het vliegwiel van geweld zich in beweging zet.

Gavras: „In een Griekse tragedie heeft ieder zijn eigen wil, maar is het lot sterker. Het verhaal is altijd intiem: broer keert zich tegen broer, zoon tegen vader.” Om dat tijdloze te benadrukken, voorzag Gavras de brutalistische architectuur van banlieue Evry, die als decor dient, van quasi-middeleeuwse kantelen. „Je ziet de mobiele eenheid ook met zijn schilden in een soort schilpadformatie gaan. De echte politie doet zoiets nooit, het ging mij om de associatie met Romeinse legioenen.”

Athena beoogt te waarschuwen. Rellen brengen de banlieue louter zelfvernietiging. Duistere krachten spinnen daar garen bij. Die boodschap van zelfbeheersing schuurt met de opwindende dynamiek van het geweld, versterkt door dreigende marsmuziek en sacrale koorzang. Zijn eigen documentaire uit 2005 was daarbij de visuele leidraad, zegt Ladj Ly: „We willen u via de camera een rel van binnenuit laten ervaren. Het streven is u negentig minuten lang op uw stoel vast te nagelen, zonder tijd voor reflectie. Overweldigd door de hectiek, de urgentie.”

Maar wordt geweld zo ook niet aantrekkelijk? Was ik jonger dan zou ik na afloop meteen een bushokje slopen, grap ik. Gavras, sceptisch hoofdschuddend: „Zou u dat doen? Echt? Ach, het is een oeroud debat. Slaan kids aan het rellen omdat ze opgefokt raken van videogames en drill rap? Ik neig er eerder toe ongelijkheid en uitzichtloosheid als oorzaken te zien. Ik geloof ook niet dat mensen gaan roken omdat Marlon Brando dat zo aantrekkelijk doet in een film of jongelui door Scarface in de cocaïnehandel gaan.”

Stuntmannen

De choreografie van de rellen eiste volgens Gavras ruim twee maanden repetitie. „Ik gebruik geen green screens, en minimale digitale trucage. Dat halen kids er zo uit. Fake, zegt mijn dochter dan.” De eerste ronde was met de acteurs en een kleine camera om de juiste hoeken te vinden. „Daarna kwamen de stuntmannen die de mobiele eenheid spelen erbij. En toen de figuranten.”

Dat waren vooral jongeren uit banlieue Evry. Gavras besefte dat het uit de hand kon lopen als ze zich lieten meeslepen. „Het zijn kids, ze zien politie voor zich. Het betreft heel lange shots die heel vaak over moeten. Bij shot 15 waren ze pas goed opgewarmd, 25 shots was niet uitzonderlijk. Met explosies en vuurwerk erbij.” Ook in dat opzicht hielp repeteren. „De stuntmannen hebben de kids wekenlang hun trucjes geleerd, ze trainden, lunchten en kletsen samen. Zo veranderde het vechten in een dans voor dertig tot vijftig man die elkaar willen ontzien.” Of er gewonden vielen? Gavras, lachend: „Definieer ‘gewond’. Schaafwonden, blauwe plekken en een verstuikte enkel, dat wel. Maar niemand miste na afloop een oog of ledemaat.”

Actie Athena Regie: Romain Gavras. Met: Dali Benssalah, Sami Slimane, Ouassini Embarek, Anthony Bajon. Lengte: 99 min. Op: Netflix. ●●●●●

