Ik liep de pelgrimsroute van Porto naar Santiago de Compostela. Langs de weg trof ik een huilende Duitser aan naast zijn fiets. Hij vertelde dat hij uit Keulen was gefietst en via Santiago de Compostela onderweg naar Maria-bedevaartsoord Fatima in Portugal, dat was nog vier dagen trappen. Hij vervoerde de urn van zijn overleden vrouw in zijn fietstas om daar de as te kunnen verstrooien. Vandaag had hij al zijn tweede lekke band opgelopen. Hij wees mijn aanbod om te helpen af. „Nee, dit moet ik alleen volbrengen, dat heb ik mijn vrouw beloofd.”

