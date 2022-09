Amerikanen die zijn aangeklaagd mogen wapens kopen, oordeelt de rechter

Inwoners van de Verenigde Staten die zijn aangeklaagd voor een misdrijf moeten, net als andere Amerikaanse burgers, vuurwapens kunnen kopen. Dat heeft een rechtbank in Texas geconcludeerd. Een federale wet die dit verbood is ongrondwettelijk, besloot de rechter. Volgens persbureau Reuters wordt met de uitspraak het recht op vuurwapenbezit in de VS aanzienlijk vergroot.

De Republikeinse districtsrechter David Counts, die was aangesteld door voormalig president Donald Trump, verwierp maandag een federale uitspraak tegen Jose Gomez Quiroz, die was veroordeeld omdat hij een vuurwapen had gekocht terwijl hij op borgtocht vrij was. Quiroz was tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat het Hooggerechtshof eerder dit jaar had geoordeeld dat mensen een pistool in het openbaar bij zich mogen dragen om zichzelf te verdedigen.

De federale rechtbank in Texas gaf hem maandag gelijk. Rechter David Counts oordeelde dat Quiroz, ondanks de lopende aanklachten tegen hem, gewoon een wapen moest kunnen kopen. „Het Tweede Amendement is geen ‘tweederangs recht’”, aldus Counts. „Niet langer kunnen rechtbanken een grondwettelijk recht wegwuiven”.