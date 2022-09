Als de koning langskomt, steken demonstranten hun middelvinger op

Voor elk oranje hoedje is er dinsdag óók een boerenzakdoek te zien in Den Haag. Voor elke basisschoolklas met zelf geknutseld kroontje, een groep jonge mannen, klompen aan en de trui bedrukt met #trotsopdeboer of het logo van een loonwerkersbedrijf. Voor elke vriendinnengroep met plattegrond van de route van de rijtoer, lopen er mannen en vrouwen door de binnenstad met omgekeerde vlaggen in het haar en rugzakken met stickers tegen coronamaatregelen.

Demonstraties zijn er altijd op Prinsjesdag. Vijf zijn er dit jaar aangekondigd, onder meer van vakbond FNV en van de anti-monarchistische beweging Republiek die elders in de stad staan. Nieuw is langs de route het boegeroep en gefluit van andere demonstranten, dat regelmatig het schuchtere gejuich van Oranjefans overstemt. En als de koning, koningin en prinses langskomen in de koets, draait een deel van de toeschouwers zich om. Met de middelvinger in de lucht.

De koning zal tien minuten later in de Troonrede zeggen dat „samenwerking Nederland sterker maakt dan polarisatie”. En hij zegt dat de regering „met alle positieve krachten” wil blijven werken „aan oplossingen voor vandaag en een goede toekomst voor alle inwoners”. Op straat strijden, als hij terugrijdt naar paleis Noordeinde, feestvreugde en boosheid om zijn aandacht.

Noodbevel

Al midden in de nacht heeft de gemeente Den Haag een noodbevel afgekondigd. Toen werd duidelijk dat boeren met tractoren op weg waren naar de Hofstad. „Wegens ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid” zullen trekkers worden teruggestuurd. Een aantal wordt later op de dag in beslag-genomen.

Markus de Ruiter en Cor Gille uit Krimpenerwaard zijn verbolgen dat ze hun tractor in Rijswijk moesten achterlaten. Ze vinden dat de „stikstofbeslissingen worden genomen door mensen zonder verstand” en wilden dat op Prinsjesdag duidelijk maken. „We wilden gewoon gaan kijken, we zijn niet agressief of zo”, zegt melkveehouder Gille. De Ruiter, die bij een kalvermesterij werkt, zegt: „We willen staan waar Alex langskomt”.

Langs de route is de sfeer grimmiger dan op eerdere Prinsjesdagen, zoals voor de Raad van State, op de hoek van de Kneuterdijk. Binnen zit prinses Beatrix, om te zien hoe haar zoon, schoondochter en kleindochter langsrijden. Haar uitzicht wordt belemmerd door de demonstranten die grote omgekeerde vlaggen vasthouden.

Agenten, het gezicht deels bedekt, staan met hun rug naar de stoet en letten op het publiek. Normaal zouden op deze hoek opgewonden kinderstemmen klinken. Nu staat er een man verkleed als de slaaf Spartacus, die ‘At your service’ roept, met de intonatie van wijlen Pim Fortuyn.

Als hij een spuit omhoog houdt, wordt er gegrinnikt door omstanders. Een grootvader met kleinkind zegt: „Kom, we gaan ergens anders heen.” Er wordt gescandeerd: „Liefde, vrijheid, geen dictatuur.” De agenten tussen de toeschouwers doen af en toe een „dringend” verzoek de vlag om te keren. Dat heeft weinig effect: het blauw-wit-rood is tot bij paleis Noordeinde te zien. Als de koninklijke familie naar buiten komt, klinkt het boegeroep luider dan het ‘Leve de Koning!’.