ABN Amro: beter wachten met staatssteun voor energiekosten

Het gemiddelde bedrag dat Nederlandse huishoudens kwijt waren aan energie was afgelopen augustus ruim een kwart hoger dan in augustus vorig jaar. Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van staatsbank ABN Amro, op basis van transactiedata van een miljoen huishoudens. Afgelopen augustus betaalden Nederlandse huishoudens een termijnbedrag van gemiddeld 166 euro, tegen 132 euro vorig jaar. In AD waarschuwt ABN-hoofdeconoom Sandra Philippen maandag desalniettemin om nog te wachten met staatssteunmaatregelen.

De onderzoeksresultaten van ABN staan haaks op het dominante sentiment in de Tweede Kamer. Daar heerst het idee dat het steunpakket van 17 miljard — als compensatie voor de oplopende energieprijzen — dat vorige week uitlekte nu al te laat komt. Niet waar, vindt Philippen: nu al met miljarden smijten is te vroeg. „Zet alles klaar om het uit te voeren, maar wacht tot het nodig is. Anders loopt de inflatie nóg verder op.”

Ja, erkent Philippen, er zijn huishoudens die plots vijfhonderd euro per maand extra moeten betalen voor energie. Maar het uitroepen van de energiecrisis, daarvoor vindt ze het nog te vroeg. Slechts een kleine groep mensen heeft immers last van uit de pan rijzende energiekosten. De bank schat dat 1,5 tot 2 procent van de Nederlandse huishoudens in augustus een termijnbedrag betaalde dat meer dan 150 procent hoger lag dan een jaar eerder. Bovendien viel de energierekening van een derde van de Nederlanders juist lager uit.

Schril contrast met CBS-cijfers

De door ABN Amro berekende stijging staat in schril contrast met die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat gaat uit van 151 procent prijsstijging op jaarbasis. Deels is dat verklaarbaar door de verschillende rekenmethode. Het CBS rekent met het termijnbedrag dat wordt betaald na het afsluiten van een nieuw energiecontract. Wie dat doet krijgt hoogstwaarschijnlijk een variabel energiecontract, met termijnbedragen die meestijgen met de oplopende energiekosten. In werkelijkheid profiteert nu nog circa 44 procent van de Nederlanders van een vast energiecontract.