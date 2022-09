VS en Taliban ruilen gevangenen: ingenieur voor drugssmokkelaar

De Verenigde Staten hebben een gevangenenruil voltooid met de Taliban. Dat heeft de regering van president Joe Biden maandag bevestigd, melden internationale persbureaus, nadat de familie van de vrijgekomen Amerikaanse ingenieur daar eerder op de dag melding van hebben gemaakt. De Taliban zeggen te hopen dat de ruil een nieuw tijdperk heeft ingeluid voor de relatie tussen de Taliban en de VS, die de Taliban eigenlijk niet erkennen als officiële regering van Afghanistan.

De Amerikaan Mark Frerichs, die in het verleden in de marine diende, zat al meer dan tien jaar in Afghanistan, waar hij werkte als civiel ingenieur. In januari 2020 werd hij ontvoerd door het Haqqani-netwerk, een terreurgroep die met de Taliban samenwerkt. De Taliban lieten hem vrij in ruil voor Bashir Noorzai. Die werd in 2005 in Amerika opgepakt voor het smokkelen van 50 miljoen dollar aan heroïne, waarmee hij de Taliban zou financieren.

Afghaanse staatsmedia melden dat Noorzai de laatste Afghaan was die gevangen zat in de beruchte Amerikaanse gevangenis op marinebasis Guantánamo Bay, gelegen in Cuba. Daar hebben sinds 2002 bijna achthonderd mensen vastgezeten. Nu zijn dat er naar schatting nog 35, van wie een groot deel zo’n twintig jaar is opgesloten, zonder ooit te zijn berecht. Begin dit jaar zei Biden te willen onderzoeken of hij de gevangenis kan sluiten — iets wat voormalig president Barack Obama ook tevergeefs probeerde.