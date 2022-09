Vervoer door Suezkanaal weer duurder

Egypte gaat opnieuw de tarieven verhogen die schepen moeten betalen om het Suezkanaal te mogen passeren. Dat heeft de Egyptische beheerder van het kanaal, de Suez Canal Authority, het afgelopen weekeinde bekendgemaakt. Het is de derde tariefsverhoging binnen een jaar. Daarmee wordt het goederenvervoer over zee, tussen onder meer Azië en Europa, mogelijk een stuk duurder.

Vanaf 1 januari 2023 wordt de doorvaart voor olietankers 15 procent duurder. Voor vrachtschepen die bulkgoederen vervoeren en voor cruise-schepen gaat het tarief 10 procent omhoog. Afhankelijk van de grootte van een vaartuig en het gewicht van de lading moeten zeeschepen vele duizenden euro’s betalen om het kanaal te mogen gebruiken.

Het Suezkanaal is een van de belangrijkste routes voor de internationale zeevaart. Het kanaal was afgelopen boekjaar goed voor de doorvoer van 1,3 miljard ton vracht. Naar schatting 10 procent van de wereldhandel gaat door het kanaal. Een verhoging van de vaartarieven zorgt dan ook voor hogere transportkosten van alles wat door het kanaal wordt vervoerd, van olie en andere brandstoffen tot tuinmeubelen en van kerstartikelen tot sportkleding.

De directeur van de Suez Canal Authority noemde de verhogingen in een verklaring „onvermijdelijk en een noodzaak”. Volgens hem zorgt de wereldwijde inflatie ervoor dat Egypte veel meer kosten moet maken om het kanaal te beheren en te onderhouden.

Uitbreiding van kanaal

Twee eerdere tariefsverhogingen bezorgden Egypte het afgelopen boekjaar een record aan inkomsten, 6,7 miljard dollar (6,9 miljard euro). Het Suezkanaal is een zeer belangrijke bron van buitenlandse valuta voor Egypte.

Hoe cruciaal het Suezkanaal is voor de wereldhandel – en voor de economie van Egypte – werd duidelijk in maart 2021 toen de Ever Given het kanaal blokkeerde. Het containerschip lag zes dagen vast in het zuidelijk deel van het Suezkanaal waar de vaarweg relatief smal is en schepen in konvooi moeten varen. De Suez Canal Authority laat daarom het kanaal versneld uitbreiden. De werkzaamheden moeten klaar zijn in juni 2023.

Groene transportenergie

Volgens de beheerder van het kanaal kunnen de prijzen gemakkelijk omhoog nu rederijen recordtarieven kunnen rekenen voor hun vervoersdiensten. Dat klopt tot op zekere hoogte. De containertarieven zijn nog steeds hoger dan voor de coronacrisis, maar de piek van eind vorig jaar lijkt inmiddels wel voorbij.

Volgens het Britse bedrijf Freightos dat containertarieven in de wereld analyseert, kostte het in september 2021 gemiddeld ruim 11.000 dollar om een container met een standaardlengte van 40 feet te vervoeren. Vorige week was dat nog ruim 4.000 dollar.

Ondertussen investeert de Deense vervoerder Maersk, een van de grootste containerrederijen, fors in de maritieme sector in Egypte. Bestuursvoorzitter Soren Skou van Maersk besprak de afgelopen dagen met president Abdel Fattah al-Sisi een gezamenlijk project om schepen die door het Suezkanaal varen te kunnen voorzien van groene energie. Volgens persbureau Reuters gaat het om een investering van 15 miljard dollar. Maersk laat ook elders in de wereld bunkerfaciliteiten aanleggen waar zijn vloot duurzamere brandstof kan inslaan.

Lees ook deze analysel: Chaos na Suezblokkade