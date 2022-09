Vakbond FNV eist dat lonen meestijgen met inflatie

FNV wil dat lonen meestijgen met de inflatie. In cao-onderhandelingen die de komende maanden plaatsvinden zet de vakbond in op inflatiecompensatie én op algemene prijscompensatie, zo heeft FNV maandag bekendgemaakt. Daarnaast eist FNV dat het minimumuurloon omhooggaat naar 14 euro en dat het minimumjeugdloon wordt afgeschaft vanaf 18 jaar.

Een prijscompensatie houdt in dat ieder kalenderjaar per 1 januari de lonen automatisch worden aangepast aan het inflatiecijfer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek meet in oktober het jaar ervoor. Voor oktober 2022 gaat FNV uit van 12 procent inflatie – de cao-lonen zouden dus in 2023 met datzelfde percentage moeten stijgen, aldus FNV. De afgelopen maanden lag de inflatie op recordhoogte. De inflatie is vooral hoog door de stijgende energieprijzen en in mindere mate doordat voedsel duurder wordt.

Volgens FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha is er een loongolf nodig. „Mensen dreigen op te draaien voor de torenhoge inflatie en zien hun koopkracht als sneeuw voor de zon verdwijnen.” Dit is volgens Boufangacha een structureel probleem. „Mensen die al moeilijk rondkwamen dreigen nu om te vallen door deze inflatieklap.”

Cao-onderhandelingen

Niet voor iedere branche worden op hetzelfde moment cao-onderhandelingen gevoerd. Eerder deze maand bereikte vervoerder NS al een nieuw cao-akkoord met de vakbonden nadat het personeel van de NS meerdere keren was gaan staken. Het cao-akkoord bestaat onder meer uit een minimum uurloon van 14 euro en een loonsverhoging van 9,25 procent. Volgens FNV was een reële loonstijging noodzakelijk om voldoende nieuw personeel aan te kunnen trekken en te behouden.

Uit gelekte plannen voor Prinsjesdag blijkt dat het kabinet het minimumloon vanaf 1 januari 2023 met 10 procent wil verhogen. Ook de bijstand en AOW zullen meestijgen met dit percentage. Maar wanneer de inflatie met 12 procent stijgt, is een loonsverhoging van 10 procent volgens FNV niet hoog genoeg. Daarom willen ze een algemene loonsverhoging van het minimumloon naar 14 euro.

Lees ook: Prijzen omhoog, loon omhoog. Maar wat als dat alles duurder maakt?