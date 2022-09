Tjeerd werd bruut vermoord en alles wijst naar zijn vrouw

De zon schijnt en het bier vloeit rijkelijk. De duizend bezoekers van het FreezeForze Beach Fest in recreatiepark It Sylersplak in het dorp De Westereen zien niet alleen De Kast optreden, maar krijgen deze zaterdag in juli 2017 ook metal, rock-’n-roll en dance voorgeschoteld.

Nadat hij eerst op de boot van een vriend heeft gebarbecued, mengt rond 19.00 uur de 37-jarige Tjeerd van Seggeren zich in het Friese feestgedruis. Van Seggeren runt een succesvolle webwinkel in motoronderdelen – opvoeren.nl – en woont met zijn vrouw Jessica en hun drie kinderen van acht, elf en twaalf iets verderop in Kollumerzwaag, een dorp van drieduizend inwoners. Op aandringen van zijn echtgenote besluit hij last-minute naar het festival te gaan. Het koppel sms’t die avond heen en weer. „Love you”, stuurt Jessica. „Maak me mooi voor je. Bel me als ik je ophalen komen moet vanavond/nacht.” Van Seggeren stuurt een smiley met uitpuilende hartjesogen terug.

Die ochtend daarop, rond half elf, wordt Tjeerd van Seggeren met zijn broek laag op de heupen en boxer-short half omlaag dood gevonden in een weiland een paar honderd meter van de festivalplek vandaan. Hij heeft een complexe schedeldak- en schedelbasisbreuk, meervoudige hersenkneuzing, verbrijzelde neus en gebroken kaak, constateert de schouwarts. Een paar meter verderop in het gras liggen zijn portemonnee en telefoon.

De politie Noord-Nederland rukt massaal uit en richt een Team Grootschalige Opsporing op om Van Seggerens dood te onderzoeken. Het onderzoek van dit speciale rechercheteam krijgt de naam Fogelsang, naar de weg waaraan het weiland ligt waar de ondernemer gevonden wordt. Het team onderzoekt vier scenario’s, blijkt uit het strafdossier. Was Van Seggeren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats? Is hij aangereden? Speelde er een crimineel conflict? Of is er sprake van ‘partnerdoding’?

Al snel wordt het laatste scenario het meest waarschijnlijke geacht. Terwijl Van Seggeren nog dood in het gras ligt, wordt een agent bij het afzetlint door een man verteld dat -Tjeerd en zijn vrouw huwelijksproblemen hadden. In verhoren vertellen familieleden van Van Seggeren de politie daarna vrij snel dat zij denken dat Jessica B. achter de moord zit.

Geldelijk gewin

De recherche constateert dat B. een duidelijk motief had: geldelijk gewin. Het stel had inderdaad huwelijksproblemen en volgde als laatste redmiddel relatietherapie bij hun kerk in De Westereen. Een echtscheiding lag nadrukkelijk op tafel. Maar vanwege de huwelijkse voorwaarden zou Jessica dan geen rooie cent krijgen. Bij Van Seggerens dood lag dat anders. Naast woning en webwinkel zou zij dan recht hebben op 600.000 euro van de levensverzekering.

In de maanden na de moord stapelen de indirecte bewijzen tegen B. zich op. Zij was aanwezig op de plaats delict, rond half een ’s nachts, om haar echtgenoot (tevergeefs) op te halen. Ze wiste allerlei whatsappjes van de dagen voor de moord en ze maakte daags na de moord haar Mercedes grondig schoon.

Ook blijkt dat B. voor de moord een afspraak inplande bij een kliniek voor een borstvergroting, terwijl het gezin dan op vakantie in Malta zou zijn. Bij getuigenverhoren hoort de politie dat Van Seggeren in zijn omgeving het vermoeden uitte dat B. hem probeerde te vergiftigen. Uit haar online zoekgeschiedenis blijkt vervolgens dat B. rond dat moment heeft gezocht op het giftige vingerhoedskruid. Ondanks de schoonmaakbeurt treft de politie enkele minuscule blauwe verfdeeltjes aan in de Mercedes. Ze komen overeen met de alkyd-verfdeeltjes op Van Seggerens ingeslagen schedel en zijn vermoedelijk afkomstig van het moordwapen.

Maar de smoking gun ontbreekt. Er zijn geen getuigen van de moord en geen camerabeelden. Het moordwapen wordt niet gevonden. En het lichaam van Van Seggeren zit weliswaar onder dna-sporen van B., maar vanwege hun relatie zegt dat weinig. Ten slotte legt B. geen bekennende verklaring af. Integendeel: ze bezweert niets met de moord te maken te hebben.

Haar ontkenningen ten spijt veroordeelt de rechtbank Leeuwarden B. in juli 2019 tot 20 jaar celstraf vanwege de moord op haar echtgenoot. Eind 2020 krijgt zij in hoger beroep dezelfde straf opgelegd van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, nu vanwege het medeplegen van de moord. Volgens de raadsheren had de ‘kleine’ Jessica (1,70 meter, 60 kilo) haar echtgenoot (1,92 meter en 85 kilo) nooit alleen kunnen ombrengen en heeft zij de moord met een – nooit gevonden – mededader gepleegd.

Heftig geweld

Deze dinsdag blijkt of de Hoge Raad de veroordeling van Jessica B. in stand houdt. De kans is aanzienlijk dat er een streep door haar veroordeling gaat en dat de hoogste rechter van het land oordeelt dat de strafzaak tegen haar opnieuw moet. De advocaat-generaal, die de Hoge Raad onafhankelijk adviseert en wiens adviezen doorgaans opgevolgd worden, stelt namelijk dat B. op basis van het verzamelde bewijs nooit veroordeeld had mogen worden. De Friese Festivalmoord – zoals de zaak bekend is komen te staan – roept de vraag op: wanneer is er genoeg (indirect) bewijs om iemand voor moord veroordeeld te krijgen?

Jessica B. (nu 39) komt uit het Duitse Dormagen, onder de rook van Düsseldorf. Vanwege haar tengere postuur acht het gerechtshof het „onaannemelijk en niet goed denkbaar” dat zij in haar eentje verantwoordelijk is voor het „heftige geweld” waarmee Van Seggeren is vermoord. Vandaar dat de raadsheren er vanuit gaan dat B. de moord samen met een ander heeft gepleegd.

Met wie? Dat durft het hof niet te zeggen. Het politiedossier bevat aanwijzingen dat Jessica’s moeder mogelijk samen met B.’s inmiddels overleden oom uit Duitsland naar Friesland reisde. Maar niemand heeft hen gezien en camerabeelden of overtuigende telecomdata van hun aanwezigheid ontbreken. B.’s moeder is in 2018 aangehouden voor betrokkenheid bij de moord, maar werd na enkele dagen weer vrijgelaten en is niet vervolgd.

Een belangrijke getuigenverklaring op grond waarvan Jessica voor medeplegen van de moord is veroordeeld, luidt dat er rond half een ’s nachts aan de rand van het afgelegen weiland waar van Seggeren gevonden werd twee personen voor een geparkeerde auto stonden. Op die plek zegt Jessica haar auto geparkeerd te hebben toen ze haar man wilde ophalen. Volgens de getuige liepen de twee personen van de auto richting het weiland toen zij voorbijfietste en had een van hen – waarschijnlijk een vrouw – een voorwerp in haar hand.

Leugenachtige verklaringen

Bij B.’s veroordeling spelen ook drie „leugenachtige” verklaringen die zij over de avond van de moord doet een belangrijke rol. Nadat B. en haar man lieve sms’jes uitwisselen maakt zij om 22.00 uur een korte autorit. Ze verklaart dat ze dan, terwijl haar kinderen slapen, snel het glas wegbrengt naar de glasbak 840 meter verderop. De politie en het gerechtshof vermoeden echter dat B. op dat moment de medepleger van de moord ophaalt. Uit Google-locatiedata van haar telefoon blijkt dat ze een langere afstand dan naar de glasbak aflegt: 2,5 kilometer.

Ook verklaart B. dat zij nadat ze haar man tevergeefs probeert op te halen nabij het weiland, linea recta naar huis rijdt. Haar telefoon staat op dat moment niet aan – en is volgens B. uitgevallen. En dus zijn over die route geen Google-locatiedata beschikbaar.

Via camerabeelden uit de omgeving reconstrueert de recherche echter dat B. een onlogische omweg neemt. In plaats van de 8 minuten reistijd die voor de 5,5 kilometer naar huis staan, is zij wel 18 minuten onderweg. En dat terwijl B. verklaart zo snel mogelijk naar huis te zijn gereden, omdat de kinderen daar zonder oppas lagen te slapen.

Ten slotte liegt de vrouw volgens het gerechtshof ook over de zoektocht naar haar man. Nadat ze rond kwart over een thuiskomt, belt ze in paniek haar schoonouders. Samen met Van Seggerens vader rijdt ze midden in de nacht opnieuw richting de afgesproken ophaalplek bij het weiland. Volgens B. belt ze haar echtgenoot veelvuldig met haar eigen telefoon, maar dat blijkt helemaal niet uit de belgeschiedenis. Als B. vervolgens verklaart dat zij met haar schoonvaders telefoon belde, ontkent de schoonvader dit. Dat B. niet echt belt, is volgens het gerechtshof omdat Van Seggerens telefoon dan zou hebben geklonken en zijn lichaam te vroeg gevonden zou worden.

De leugens over de glasbak, terugrit en het bellen zijn volgens het gerechtshof allemaal bedoeld om haar actieve betrokkenheid bij de moord te verdoezelen. Maar B. ’s advocaat Niels van Schaik, gespecialiseerd in procedures bij de Hoge Raad, wijst er in zijn cassatieschriftuur op dat het gerechtshof zevenmijlslaarzen draagt. De discrepanties tussen haar verklaringen en het technische bewijs kunnen volgens Van Schaik hooguit aantonen dat zij liegt over bepaalde punten, maar die leugens brengen haar volgens hem op geen enkele manier in verbinding met de dood van het slachtoffer.

Drijfzand

Advocaat-generaal Taru Spronken neemt in haar advies aan de Hoge Raad een soortgelijk standpunt in. Zij stelt dat de drie leugens „in een te ver verwijderd verband” staan van het delict waarvoor B. veroordeeld is. Aan het gegeven dat B. op de weg terug van het ophalen van haar echtgenoot een onlogische omweg nam, mag niet zomaar de conclusie worden verbonden dat zij dus een mededader en het moordwapen vervoerde, zoals het hof doet.

Steviger nog is Spronkens oordeel over de veroordeling van B. wegens medeplegen. Volgens de advocaat-generaal heeft het gerechtshof een scenario opgesteld dat op belangrijke onderdelen „niet met enig bewijsmiddel” onderbouwd is. B.’s veroordeling is daardoor „op drijfzand gebaseerd”.

Voor het medeplegen van een misdrijf is namelijk een gezamenlijke uitvoering of een bewuste en nauwe samenwerking met een ander persoon vereist. Maar volgens Spronken kan uit het bewijs dat het hof hanteert niet worden opgemaakt of er überhaupt wel sprake van zo’n gezamenlijke uitvoering of nauwe en bewuste samenwerking en wat B. dan gedaan heeft.

Omdat het advies van de advocaat-generaal vaak gevolgd wordt is de kans aanzienlijk dat de Hoge Raad dinsdag een streep door de veroordeling van B. zet. Te meer omdat de advocaat-generaal niet een, maar twee pijlers onderuit haalt waarop de uitspraak van het gerechtshof leunt: de veroordeling voor medeplegen én het gebruik van de ‘leugenachtige’ verklaringen als bewijs.

Van Seggerens familie is altijd overtuigd van B.’s schuld geweest. De advocaat van zijn ouders laat weten dat zij op dit moment niet in de publiciteit willen treden en dus niet willen reageren op het advies van advocaat-generaal Spronken. Eerder gaven de ouders een persverklaring uit waarin zij stelden dat „geen enkele straf een passende strafmaat is die recht doet aan de dood en het verlies van Tjeerd, zoon, broer en vader van zijn geliefde kinderen”.