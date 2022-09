Taghi gaat aangifte doen tegen Ebi-directie in Vught vanwege lekken informatie

Ridouan Taghi gaat aangifte doen tegen de directie van de Extra Beveiligde Inrichting (Ebi) in Vught vanwege het lekken van informatie. Dat verklaarde zijn advocaat Inez Weski maandagochtend voordat ze verder ging in de strafzaak Marengo.

Volgens Weski blijkt uit verschillende stukken dat door medewerkers van de Ebi informatie is gelekt, onder andere over de detentie-omstandigheden van haar cliënt Taghi. Zij meent dit lekken van informatie past in een breder patroon en spreekt van „publieke berechting” van Ridouan Taghi.

Nadere details wil Weski desgevraagd pas delen nadat de aangifte ook daadwerkelijk is gedaan. In haar pleidooi richtte ze zich op een briefwisseling tussen haar klant en Mohammed B., die tot levenslang is veroordeeld voor de moord in 2004 op Theo van Gogh, en tot zijn overplaatsing per september vorig jaar op dezelfde eenheid zat als Taghi.

De Telegraaf meldde afgelopen weekend dat opsporingsfunctionarissen zich zorgen maken over de contacten tussen Taghi en Mohammed B. Daarbij wordt gerefereerd aan de briefwisseling en de vrees dat de twee mogelijk codetaal gebruiken.

Weski stelt dat dit onzin is. „Mijn klant heeft vier brieven verstuurd, alle in het Nederlands en niet in het Arabisch zoals De Telegraaf meldt”, aldus Weski. „Iedere brief wordt door de Ebi gecontroleerd en versturen ervan kan worden geweigerd. Dat is in dit geval niet gebeurd.”

Zij verzoekt het Openbaar Ministerie dan ook de verstuurde brieven aan het dossier toe te voegen. Mogelijk wil Taghi de brieven publiek maken om zo duidelijk te maken dat niets bijzonders is besproken in die brieven. Het OM meent dat het niet nodig is die brieven aan het dossier toe te voegen.

Bot

De officieren van justitie wilden verder niet ingaan op een uitzending van het programma van Ewout Genemans op Videoland en RTL. Het gaat om een uitzending waarin Genemans meegaat met het Bot, het Bijzonder Ondersteuningsteam dat het vervoer van verdachten van en naar de rechtbank begeleidt. Voor dat programma is het vervoer van Mario R. gefilmd, een medeverdachte van Ridouan Taghi. Volgens Weski, die ook Mario R. bijstaat, is vooraf noch achteraf toestemming gevraagd voor die opnames aan haar cliënt en wordt in het programma privacy gevoelige informatie gedeeld. Daarbij gaat het onder andere om de gevangenis waar Mario R. is gedetineerd.

De officier van justitie is niet ingegaan op Weski’s vraag of het OM toestemming heeft verleend aan de opnames. Zij stelde verder dat contact met RTL en Videoland of een gang naar de kort geding rechter voor de hand ligt, als Weski de uitzending wil laten verbieden of delen daaruit wil laten schrappen.