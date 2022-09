De chirurg moest flink snijden om een kwaadaardige plek te verwijderen tussen mijn neus en lippen. Met een collega overlegde ze langdurig hoe het beste gesneden kon worden zonder mijn schoonheid onevenredig aan te tasten. Het overleg duurde lang. Ontspannen door de verdoving zei ik: „Nu u het niet eens kunt worden, lijkt het me goed u erop te wijzen, dat hier een advocaat ligt, die u bij een verkeerde snee per ommegaande aansprakelijk zal stellen.” De chirurg: „U vergeet dat ik hier een heel scherp mes in mijn handen heb.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl