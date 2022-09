Gieskes-Strijbis Podiumprijzen voor componist Kate Moore en multidisciplinair kunstenaar Femi Dawkins

Componist Kate Moore en multidisciplinair kunstenaar Femi Dawkins hebben beiden de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022 gewonnen. Dat heeft het fonds maandagavond bekendgemaakt.

De prijs wordt sinds 2017 jaarlijks uitgereikt aan twee makers die bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit van de podiumkunsten in Nederland. Met een prijzengeld van 60.000 euro per winnaar gaat het om de grootste podiumprijs van het land. Voor de prijs waren nog drie andere kunstenaars genomineerd: actrice en theatermaker Carole van Ditzhuyzen, theatermaker en dramaturg Francesca Lazzeri en danskunstenaar Connor Schumacher.

Winnares Kate Moore (1979) kwam in 2002 naar Nederland om bij componist Louis Andriessen te studeren aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. In haar internationaal geprezen werk vertaalt ze haar fascinatie voor de natuur op sterk uiteenlopende wijze. De jury prijst Moore onder meer voor het opzetten van een eigen ensemble in een tijd waarin juist op ensembles bezuinigd wordt. „Dat getuigt van lef.”

Femi Dawkins (1966), geboren op Nassau en getogen in Jamaica en New York, is sinds 1991 in Amsterdam actief als multidisciplinair kunstenaar. Als kind van de diaspora en migratie bouwt hij volgens het juryrapport aan een „uitzonderlijk eclectisch oeuvre dat vele andere kunstenaars inspireert, motiveert en richting geeft”. Bovendien heeft hij zo mede de weg vrijgemaakt voor de erkenning en omarming van de genres Urban Arts en Spoken Word in de Nederlandse podiumkunsten.

Het Gieskes-Strijbis Fonds is een in 2003 door de Rotterdamse oliehandelaar Hennie Gieskes en zijn echtgenote Diedi Gieskes-Strijbis opgericht vermogensfonds dat streeft naar maatschappelijke vooruitgang. Kunst is een van de vier werkterreinen van het fonds, naast natuur en milieu, medische wetenschap en democratie en rechtsstaat. De winnaars mogen het prijzengeld naar eigen inzicht aanwenden ten behoeve van hun artistieke ontwikkeling. Vorig jaar wonnen de performance designers Maison the Faux en DJ Carista Eendragt de prijs.