Pakt de EU corruptie in Hongarije eindelijk hard aan?

Een primeur: de ‘rechtsstaattoets’ die de Europese Unie creëerde om lidstaten aan te pakken waar Europees geld verdwijnt of de rechtspraak is ingekapseld, wordt voor het eerst gebruikt. Hongarije dreigt 7,5 miljard euro te verliezen als het corruptie en belangenverstrengeling niet binnen twee maanden drastisch aanpakt, zo maakte de Europese Commissie zondag bekend.

1Treedt Brussel hiermee eindelijk hard op?

Dat valt volgens critici vies tegen. Vooralsnog betekent het besluit van zondag wéér uitstel, in een strafprocedure die al jaren boven de markt hangt. De Europese Commissie stelt nu weliswaar voor om Hongarije bij de uitbetaling van EU-gelden voor miljarden te korten. Maar tegelijk heeft de regering van Viktor Orbán nog steeds goede kans dat scenario af te wenden door een lijst met afgesproken maatregelen door te voeren.

Dat is opmerkelijk: de in 2021 ingevoerde rechtsstaattoets zou immers juist een eind maken aan het eindeloze ge-heen-en-weer van Brussel met rechtsstaatschenders door duidelijke voorwaarden voor de uitbetaling van EU-geld vast te leggen. Nu blijkt dat een overtreder alsnog in onderhandeling kan over de strafkorting.

2Hoe erg is het gesteld met corruptie in Hongarije?

Hongarije had in 2010 al geen benijdenswaardige positie op de corruptieranglijsten, maar sinds de populist Orbán opnieuw aan de macht kwam is het land steeds verder afgegleden. Fraude, nepotisme en machtsmisbruik bij aanbestedingen begunstigen de beste vrienden en naaste familie van de premier, zo is uitgebreid gedocumenteerd. Zijn Fidesz-partij die, behalve in enkele steden, de absolute macht heeft, verdeelt de landbouw- en structuurfondsen van de EU met meer ‘onregelmatigheden’ dan welke lidstaat dan ook. Bij de helft van de aanbestedingen blijkt maar een enkele bieder in de race.

Europese instanties en politici winden zich op over het totale gebrek aan medewerking van Hongarije om verduistering en cliëntelisme met belastinggeld tegen te gaan. Corruptieschandalen bereiken in Hongarije een beperkt publiek omdat de meeste media in Fidesz-handen zijn en er geen letter over publiceren. Bovendien zijn het Openbaar Ministerie én een flink deel van de rechtspraak in politieke handen.

3Wat zijn de financiële en politieke gevolgen als Hongarije gekort wordt?

De 7,5 miljard euro die op het spel staan zouden de komende jaren besteed moeten worden aan de aanleg van wegen, het ontwikkelen van achtergestelde gebieden en klimaat- en milieubescherming. Van de projecten op die terreinen dreigt 65 procent in de nabije toekomst geschrapt te worden. Dat raakt niet alleen de kliek rond Fidesz, maar ook kiezers. De vraag is of zij dat Orbán of de EU kwalijk zullen nemen.

Orbán won afgelopen voorjaar voor de vierde keer op rij verkiezingen, mede dankzij zijn internationale opstandigheid. Zijn anti-EU en anti-Oekraïne retoriek maken hem in eigen land populair. Maar terwijl Oekraïne zich tegen alle verwachtingen weet te verweren tegen de Russische invasie is ook de economische situatie in Hongarije inmiddels fors verslechterd. Dat maakt Orbáns positie iets minder stabiel, maar verre van wankel.

4Hoe reageert premier Orbán?

Opvallend is dat Viktor Orbán dit keer niet, zoals gebruikelijk, de frontale aanval kiest tegen kritiek uit Brussel. Zelf houdt hij zich stil over de dreigende sanctie en zijn ministers en woordvoerder prediken dat het „100 procent zeker is dat de Hongaarse regering z’n toezeggingen nakomt”. De beslissing van de Europese Commissie wordt zelfs „een stap voorwaarts” genoemd. Hongarije heeft de afgelopen weken toegezegd een nieuwe en onafhankelijke integriteitsautoriteit en een ‘anticorruptietaskforce’ op te zetten. Critici zien weinig in dergelijke organen die onder de Fidesz-regering vallen.

Toch is duidelijk dat Hongarije het financiële wapen serieuzer neemt dan politieke isolatie of het recente oordeel van het Europees Parlement dat het land tot een „electorale autocratie” is vervallen. Voor Orbán draait de Europese Unie om het geld dat in Brussel herverdeeld wordt. Volgens uitgelekte citaten uit een toespraak die hij eerder deze maand gaf voorziet Orbán dat Hongarije in 2030 netto betaler wordt binnen de EU. En lidmaatschap dan niet meer loont.

5Waarom wordt Hongarije aangepakt en Polen niet?

Aanvankelijk leek het of Brussel bij de inzet van de nieuwe rechtsstaattoets zowel Hongarije als Polen in het vizier zou nemen. Maar voorlopig bleef het bij een waarschuwingsbrief aan Warschau. Een van de redenen is dat de conservatief-nationalistische regering daar weliswaar de onafhankelijkheid van de rechtspraak vernachelt, maar het land geen enorme corruptieschandalen kent. In de bepalingen van de rechtsstaattoets staat specifiek dat die zich moet richten op „risico’s voor het financiële beheer van de Europese Unie”. Dat is in Hongarije een stuk eenvoudiger hard te maken dan in Polen.

Een andere reden is veel politieker. Sinds de Russische inval in Oekraïne is het belang van Polen binnen de EU enorm toegenomen. Het land heeft zich ontpopt tot het morele geweten van Europa als het gaat om solidariteit met Oekraïne en een harde stellingname richting Moskou. De leidende rol in opvang van vluchtelingen en materiële steun aan Oekraïne leidde er ook toe dat Brussel en Warschau tot een compromis lijken te komen over het terugdraaien van sancties tegen onafhankelijke Poolse rechters in ruil voor miljarden uit het coronaherstelfonds.

6Waarom worden ‘structuurfondsen’ gekort en niet bijvoorbeeld landbouwsubsidies?

De Europese Commissie blijft uiterst vaag over de selectie en de omvang van de strafmaat. Ze schrijft zich vooral te richten op fondsen die via openbare aanbestedingen worden verdeeld en waar het risico op corruptie daarom groot is. Eurocommissaris Johannes Hahn (Begroting) benadrukt dat hij gebonden is aan regels van „proportionaliteit” en „geschiktheid”, zonder die uit te leggen.

Vooral dat landbouwfondsen, de bulk van het EU-geld voor Hongarije, uitgezonderd zijn roept vragen op. Uit verschillende onderzoeken bleek de afgelopen jaren dat er in Hongarije op grote schaal wordt gefraudeerd met landbouwsubsidies en de veiling van staatsgrond met een agrarische bestemming.

In Brussel ligt het sleutelen aan landbouwsubsidies notoir gevoelig. Onder meer omdat boeren er zo direct van afhankelijk zijn en eraan morrelen hun levensonderhoud onder druk zet. Een boerenrevolte zou Orbán kunnen helpen. Daarbij zou volgens sommigen in Brussel nu ook de dreigende voedselcrisis een rol spelen. Niemand wil nu landbouwgelden korten en ervan beschuldigd worden voedseltekorten te vergroten.