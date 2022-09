Orkaan Fiona veroorzaakt zware overstromingen in Puerto Rico

Puerto Rico is maandag zonder stroom komen te zitten door orkaan Fiona. Het eiland kampt ook met zware overstromingen en aardverschuivingen, die volgens de gouverneur „rampzalige” schade hebben veroorzaakt. Dat melden internationale persbureaus. De orkaan ging volgens het National Hurricane Center gepaard met een windsnelheid van 140 kilometer per uur.

President Joe Biden heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het eiland, dat door de Verenigde Staten wordt beheerd, waardoor autoriteiten hulp kunnen bieden bij rampen. Er zijn verschillende wegafsluitingen, havens zijn gesloten en vluchten vanaf de belangrijkste luchthaven van het eiland zijn geannuleerd. Een snelwegbrug in de gemeente Utuado is weggespoeld door de overstroming. Tot nu toe is er één dode gemeld door orkaan Fiona, op het Frans-Caribische eiland Guadeloupe. Op Puerto Rico is zover bekend niemand om het leven gekomen.

Orkaan Fiona treft Puerto Rico vijf jaar nadat orkaan Maria - de ergste in de geschiedenis van het eiland - daar verwoestingen veroorzaakte. Carmen Yulín Cruz, de voormalige burgemeester van hoofdstad San Juan, zei op Twitter dat velen dachten dat de regenval erger was dan orkaan Maria. Orkaan Fiona zal naar verwachting maandag aankomen bij de Dominicaanse Republiek, daarna trekt de storm verder naar Haïti.