Opnieuw geen Troonrede in Ridderzaal

Na twee ongebruikelijke edities tijdens de coronapandemie is Prinsjesdag dit jaar opnieuw anders dan normaal. Wegens de renovatie van het Binnenhof is de Ridderzaal niet beschikbaar voor de gezamenlijke vergadering van de Staten-Generaal. In 2020 en 2021 moest deze uitwijken naar de Grote Kerk in Den Haag, dit keer draagt koning Willem-Alexander de troonrede voor in de Koninklijke Schouwburg.

De schouwburg, in 1766 als paleis gebouwd in opdracht van een zwager van stadhouder Willem V, is veranderd in één grote, gelijkvloerse ruimte waar ruimte is voor achthonderd genodigden. In de afgelopen twee jaar verhinderden de strenge coronamaatregelen een volle bezetting.

Volgens Jan Anthonie Bruijn, die als voorzitter van de Eerste Kamer verantwoordelijk is voor de organisatie van de gezamenlijke vergadering, is er naar meerdere alternatieve locaties gekeken, maar die bleken ofwel te klein (Kloosterkerk), te ver weg van de route (het nieuwe theater Amare) of niet geschikt voor grootschalige ontruiming bij calamiteiten (Grote Kerk).

Voor het eerst zal prinses Amalia aanwezig zijn; net als haar vader dat in 1985 was, het jaar waarin hij 18 jaar was geworden. Amalia zal niet naast de troon plaatsnemen – dat deed grootmoeder Beatrix als jonge prinses nog wel – maar op de eerste rij van hoogwaardigheidsbekleders, naast prins Constantijn en prinses Laurentien.

Met één andere traditie wordt voorlopig gebroken. De koning en koningin zullen tijdens de rit van Paleis Noordeinde en de schouwburg – en vice versa – niet plaatsnemen in de Gouden Koets, maar in de Glazen Koets. De onlangs gerenoveerde koets is dermate onderwerp van een maatschappelijk debat dat de koning het niet gepast vindt er nog langer gebruik van te maken. Op een van de zijpanelen is een historisch koloniaal taferaal geschilderd, waarbij inwoners van Suriname, de Antillen en Nederlands-Indië geschenken aanbieden aan ‘de witte Nederlandse maagd’. Willem-Alexander zei begin dit jaar „de uiteenlopende gevoelens van eenieder” goed te begrijpen. „De Gouden Koets zal pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is. En dat is nu niet het geval.”