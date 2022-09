Oekraïense VN-troepen verlaten Congo

De laatste Oekraïense militairen die deelnamen aan een VN-vredesmissie zijn teruggekeerd naar huis. Hun mankracht is nodig bij de Russische aanval in eigen land. Sinds de Russische invasie in februari verlieten Oekraïense troepen al andere buitenlandse missies. Nu zijn zij ook vertrokken uit de Democratische Republiek Congo, een van de grootste en duurste vredesmissies van de Verenigde Naties.

De Monusco-missie zou na 22 jaar sowieso al ten einde komen, hoewel hiervoor nog geen specifieke datum is vastgesteld. De Oekraïners werden door de VN gezien als cruciaal onderdeel van de strijd tegen de rebellengroepen in het Centraal-Afrikaanse land, die met hun acht helikopters ongeveer een derde vormen van de VN-vloot.

Jacques Ndjoli, lid van Congo’s parlementaire defensiecommissie, zei tegen de BBC dat de terugtrekking „relatief ernstig” is, maar dat vrede in eerste plaats de verantwoordelijkheid van het Congolese leger is.

Bestorming VN-kantoor

De VN-missie kreeg al langere tijd kritiek van de bevolking, omdat die niet genoeg zou hebben gedaan om de vrede in het oosten van het land te herstellen. Eind juli bestormden en plunderden honderden demonstranten de VN-kantoren in de uiterst oostelijk gelegen stad Goma. Hierbij kwamen 36 mensen om, onder wie vier VN-vredesbewakers.

Het oosten van Congo wordt al drie decennia geteisterd door gewapende groepen, die daar diamanten en goud stelen en burgers vermoorden en verkrachten. Bintou Keita, hoofd van de VN-operatie van achttienduizend man in Congo, waarschuwde de VN-Veiligheidsraad in juni dat rebellengroep M23 steeds meer opereert als een professioneel leger, wat zou kunnen wijzen op buitenlandse steun voor de groep.

Niet alleen de rebellengroepen maken het Congo moeilijk, ook zakenmensen en politici slaan hun slaatje uit de Congolese rijkdom aan grondstoffen. Ongeveer 90 procent van het goud wordt naar buurlanden gesmokkeld. Vidiye Tshimanga, een topadviseur van president Felix Tshisekedi, trad vrijdag af nadat geluidsopnamen zouden zijn opgedoken waarop hij om smeergeld zou hebben gevraagd bij een mineralendeal. Zelf ontkent hij de aantijgingen.