Een sfeer van misleiding, reputatieangst en opportunisme stijgt op uit de honderden pagina’s die de onderzoekers van Deloitte voltikten over de zogenoemde mondkapjesdeal. Na vijftien maanden wachten werd het vrijdag dan eindelijk openbaar.

In de kern gaat het ruim 400 pagina’s tellende rapport (exclusief ruim 200 pagina’s aan bijlagen) over de vraag hoe drie ondernemers die beloofden ‘om niet’ mondkapjes te leveren in de coronapandemie, daar in hun eigen woorden „gillend rijk” van zijn geworden. Volgens de ondernemers (Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel), konden zij niet anders, omdat de overheid hun non-profit-voorstel afwees. Volgens de overheid strooide het trio bewust zand in de ogen over de doelstellingen van de deal.

Wat het rapport vooral doet is een eindeloze opsomming geven van feiten. Conclusies worden niet getrokken en per saldo wordt de kernvraag dus niet beantwoord. Wel is duidelijk dat het ministerie van VWS de deal met Van Lienden c.s. doordrukte tegen de zin van de eigen inkooporganisatie LCH. Ook blijkt dat VWS wist dat het zaken deed met een commerciële entiteit. Of die daarbij winst zou maken, deed niet terzake.

Van Lienden en zijn partners wisten op hun beurt handig gebruik te maken van de verdeeldheid tussen het departement en LCH. De onduidelijkheid over de verhouding tussen de niet-commerciële stichting en de commerciële bv werd door Van Lienden c.s. bewust en publiek in stand gehouden gehouden, zo concludeert minister Conny Helder (Landurige Zorg, VVD).

Wie hoopte dat de zaak nu gesloten kan worden, komt bedrogen uit. Nog diezelfde vrijdagmiddag publiceerden Van Lienden c.s. een 46 pagina’s tellende reactie op het Deloitte-rapport, waarin op sommige punten diametraal andere conclusies worden getrokken dan Helder in haar begeleidende brief deed. De woordenstrijd gaat dus gewoon door.

Wat de hele affaire ook duidelijk maakt, is dat met name Van Lienden een kind van deze tijd is. Als jonge scholierenleider werd hij in 2007 omarmd door de media en als beoogd vernieuwer van de landelijke politiek in 2012 op het schild gehesen door politiek én media. Een wonderkind dat geëngageerd, intelligent, welbespraakt en met een positieve grondhouding nadacht over de grote problemen van de wereld. Al snel stond er geen maat op de hoeveelheid ‘Sywert’. Aan talkshowtafels, in kranten, programma’s, in het debatcircuit en uiteindelijk bij machtspartij pur sang het CDA om mee te denken en schrijven aan het verkiezingsprogramma.

Na de ophemeling volgt nu de neergang, en daar heeft Van Lienden het in eerste instantie zelf naar gemaakt. Maar de felheid en het openlijk beleden leedvermaak waarmee zijn Werdegang wordt gevolgd en becommentarieerd, wordt weerspiegeld door de eveneens buitenproportionele opmars. Ware hij zelf al een Icarus, dan heeft Nederland hem massaal tot nog grotere en gevaarlijker hoogten gestuwd, om zich vervolgens te verkneukelen over zijn val.

Er is genoeg aan te merken op deze verwoestende mediadynamiek, en het valt te hopen dat betrokkenen daar met de nodige zelfkritiek op zouden durven terugkijken en er lessen uit trekken. Maar laat dat niet afleiden waar het hier werkelijk om gaat: de mondkapjesdeal. Het Deloitte-rapport ligt er nu en daarmee zijn de (meeste) feiten bekend. Laat die nu eerst spreken, zodat de waarheid over het verkwisten van 100 miljoen euro aan belastinggeld op tafel komt. De betrokkenen, zowel Van Lienden c.s. als de politiek en ambtelijk verantwoordelijken, zullen zich daarvoor moeten verantwoorden. Daar heeft de burger recht op.