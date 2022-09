Migranten gedropt in noordoosten VS als politieke stunt

De ene hinkt een beetje, de ander heeft zijn honkbalpetje omgekeerd op zijn hoofd gezet zodat je voorop de letters USA kunt zien. De jongens – ze lijken niet veel ouder dan twintig – praten allebei in het Spaans tegen hun telefoon. Vanuit de binnenplaats tussen twee hotels in de Amerikaanse hoofdstad Washington lopen ze in de richting van Union Market, met zijn trendy eetstalletjes en restaurants. Op de binnenplaats spelen meisjes met een step, terwijl hun Spaanssprekende ouders zeggen te wachten op vrienden. Een oudere man zit op een muurtje in de zon, een kop koffie en de Santa Biblia naast zich.

Ze zoeken werk, zeggen de jongens. In de bouw. Het is zondag, maar wie weet, verderop zijn ze met de riolering bezig. Op de vraag waar ze logeren, wijzen ze achterom: hotel Hampton Inn. Maar bij vragen naar waar ze precies vandaan komen, stokt het gesprek abrupt.

Het lukt niet met zekerheid vast te stellen of deze werkzoekenden horen tot de migranten uit Midden- en Zuid-Amerika die recent in Washington zijn gedropt bij een politieke stunt van Republikeinse gouverneurs van enkele zuidelijke staten. Die sturen al maanden bussen met asielzoekers naar de oostkust, waar relatief meer Democraten wonen. Woensdag kwamen het tot een mediageniek hoogtepunt toen gouverneur Ron DeSantis van Florida twee vliegtuigen migranten zonder papieren in Texas liet oppikken en ze dirigeerde naar Martha’s Vineyard, een eiland aan de oostkust van Massachusetts – zeg maar het Laren van de Verenigde Staten, waar Jacqueline Kennedy een zomerhuis liet bouwen.

DeSantis, alom gezien als presidentskandidaat voor 2024, overtroefde met zijn vliegtuigen de gouverneur van Texas, Greg Abbott, die dezelfde week twee bussen met migranten liet afzetten voor de deur van de ambtswoning van vicepresident Kamala Harris, in Washington. „VP Harris beweert dat onze grens ‘solide’ is en ontkent dat er een crisis is”, twitterde Abbott erbij. „Wij sturen migranten naar haar eigen achtertuin om Biden te laten zien dat hij zijn werk moet doen en de grens moet beveiligen.”

Hoe mediageniek de acties zijn, blijkt als zondag een tv-ploeg van ABC News haar camera opstelt bij de bushalte van het Naval Observatory, het adres van de vicepresident, in afwachting van de volgende dropping.

In de aanloop naar de tussentijdse Congresverkiezingen van november wordt de actie van deze gouverneurs en die van Arizona, die ook migranten naar oostkuststeden stuurde, heel verschillend, heel partijdig uitgelegd. De gouverneurs en veel Republikeinse partijgenoten zeggen dat ze de hypocrisie willen aantonen van de Democraten: laat hen zelf maar eens proberen zoveel migranten op te vangen als wij in de grensstaten doen.

Vaststaat dat de aantallen migranten die aan de zuidgrens worden aangehouden terwijl zij zonder documenten oversteken, dit jaar weer zijn gestegen. Vergeleken met 2021, en dat was al een jaar met topdrukte voor de grenspolitie, is het aantal illegale oversteken met 42 procent gestegen. Alleen al in Texas werden het afgelopen jaar ruim 1 miljoen ongedocumenteerde mensen opgepakt. De meesten zijn alleenstaande mannen, op zoek naar werk op de verhitte Amerikaanse arbeidsmarkt.

Politieke onderdrukking

De meeste opgepakte migranten gaan linea recta terug naar Mexico. Mexicanen vormen het leeuwendeel (ruim 45 procent) van de aangehouden overstekers. Maar Mexico neemt, onder enige druk van de VS, ook migranten uit Midden-Amerika op. Asielzoekers uit Venezuela, waar armoede, honger en politieke onderdrukking heersen, maken in de VS een goede kans op een verblijfstatus. Op de bussen zitten vooral Venezolanen.

Lees ook: Migranten dood gevonden in vrachtwagen in Texas, dodental loopt op naar 50

De twee partijen zeggen allebei dat het immigratiesysteem defect is. Het verschil is dat de Republikeinen het thema gretig naar voren brengen in verkiezingstijd. Dat deden hun kandidaten ook al voordat Donald Trump in de campagne voor 2016 beloofde een muur te zullen bouwen langs de zuidgrens, en Mexico voor de kosten te laten opdraaien. Hij en de kandidaten die hij steunt, brengen migratie stelselmatig in verband met criminaliteit, mensenhandel, drugssmokkel en bendegeweld.

Aankomst van migranten zonder papieren via de zuidgrens is dit jaar gestegen

Democraten laten het thema rusten. Nu de hardste stijging van de inflatie achter de rug lijkt en de benzineprijzen al maandenlang dalen, zien zij dat ‘de economie’ als winnend campagnethema voor de Republikeinen aan scherpte heeft verloren. Zij duiden de migrantendroppings daarom vooral als poging van Republikeinse leiders om de aandacht af te leiden van voor de oppositiepartij ongemakkelijke kwesties als vuurwapengeweld en abortus.

Bij de partij van president Biden overheerst de verontwaardiging over het inzetten van asielzoekers in een politiek schaakspel. Harris, door Biden begin 2021 gevraagd zich te buigen over de grondoorzaken van migratie uit Midden-Amerika, zei in een interview dat de gouverneurs „politieke stunts uithalen met echte mensen die voor geweld zijn gevlucht”.

Eten en schone kleren

In haar kantoor in Washington neemt directeur Tatiana Laborde van hulporganisatie SAMU ook op zondag de telefoon op. Haar team gaat direct op de bussen met migranten af, geeft water en eten en schone kleren. Daarna brengen ze de mensen zo nodig naar een tijdelijke opvangplaats, aldus Laborde. Volgens haar is „80 of 90 procent” van de per bus getransporteerde migranten oorspronkelijk afkomstig uit Venezuela.

Laborde, die haar werk doet in opdracht van de federale overheid, spreekt expliciet tegen dat de migranten die zij in Washington ziet, in Texas en Arizona voorgespiegeld kregen dat ze werk en onderdak zouden vinden aan het eind van hun bus- of vliegreis.

Een advocaat die namens de asielzoekers in Mar-tha’s Vineyard de pers te woord stond, stelde dit vorige week wel. Hij verklaarde dat de migranten die DeSantis in Texas liet ophalen, te horen hadden gekregen dat hun „een verrassing” te wachten stond in Martha’s Vineyard, dat er een baantje en onderdak voor hen zouden zijn. Laborde heeft daar niks over gehoord: „Ze hebben gewoon gezegd: hier is de bus naar het noorden.”

