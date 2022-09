Kamervragen over abortus-song van punkband Vulva

Kamerleden van de ChristenUnie en SGP stellen in Kamervragen aan de minister van Volksgezondheid (VWS) wat de juridische mogelijkheden zijn om op te treden tegen de Rotterdamse punkband Vulva. Die band roemt de vrijheid om abortus te kunnen plegen, en de manier waarop ze dat doen stoot de Kamerleden tegen de borst.

„Zijn er bestuurlijke, dan wel juridische mogelijkheden om hiertegen op te treden?” vragen Chris Stoffer van de SGP en Mirjam Bikker van regeringspartij ChristenUnie aan minister Ernst Kuipers (VSW). Het gaat ze vooral om het nummer ‘Kill the Baby’, over abortus. Stoffer en Bikker vinden de manier waarop Vulva zich „over zoiets kwetsbaars als abortus” uitlaat „ronduit schokkend”.

Lees ook een interview met Kim Hoorweg: ‘Ik ben veel te vroeg het vak in gedreven’

Bewust lomp

De band Vulva organiseerde eind augustus een mini-festival in de Arminiuskerk in Rotterdam, ter ere van de release van hun eerste album, Woe to the Wicked. Hun muziek en teksten zijn bewust lomp, zei Kim Hoorweg van de band eerder in NRC: „Het is hard spelen en tegen alles aan trappen. Een onderwerp als abortus, nog altijd in het wetboek van strafrecht, willen we bespreekbaar maken. (…) Vind het maar moeilijk of belachelijk wat we zeggen. Die spanning die jij nu voelt, voel ik dagelijks.”

‘Kill the baby / I’m not your mommy / just kill the baby / my uterus’ zingen Hoorweg en medebandlid Nadya van Osnabrugge in ‘Kill the Baby’. In de videoclip bij het nummer wordt een plastic babypop in brand gestoken, daarna uit een raam gegooid, dan aan een hond gegeven om op te kauwen en vervolgens op een elektrische stoel gezet.

„De Kamervragen tonen aan dat het recht op abortus zo spoedig mogelijk uit het wetboek van strafrecht gehaald en beschermd moet worden”, zegt Hoorweg. „Je ziet dat een relatief kleine maar luide groep politieke actie onderneemt en poging doet tot censuur. Dit geeft aan hoe makkelijk we in eenzelfde situatie terecht kunnen komen als het nu absurd lijkende Amerika.”

Anti-abortusdemonstranten

De twee bandleden worden sinds hun albumpresentatie ook bedreigd, en bij hun concert in de zaal dB’s in Utrecht stonden enkele anti-abortusdemonstranten die flyers uitdeelden en een bidkring hielden. Volgens het Reformatorisch Dagblad werden de demonstranten bekogeld met tomaten, appels en een steen.

Het stoort de Kamerleden van SGP en ChristenUnie bovendien dat de organisatie AVA betrokken was bij het evenement in de Arminiuskerk. AVA, een initiatief van het Humanistisch Verbond dat informeert over anticonceptie en abortus in samenwerking met stichtingen als Rutgers, FIOM, de Nederlandse Vereniging voor voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA), was uitgenodigd door Vulva. De Kamerleden vragen de minister of dit betekent dat AVA en haar samenwerkingsparters ook achter de boodschap van ‘Kill the baby’ staan.

En omdat Vpro-website 3voor12 een stuk over Vulva publiceerde, willen de twee Kamerleden ook weten of er grenzen zijn voor publieke media aan het berichten over „gewelddadige en kwetsende kunstuitingen”.