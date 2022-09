Kabinet en energiebedrijven komen prijsplafond overeen, voorschot vanaf 1 november al omlaag

Het kabinet en energiebedrijven zijn het maandag eens geworden over een prijsplafond en andere maatregelen tegen de stijgende energieprijzen. Dat bevestigen ingewijden aan NRC, na berichtgeving van de NOS. De plannen worden vermoedelijk dinsdag officieel bekendgemaakt door energieminister Rob Jetten (D66). De laatste details worden nog uitgewerkt.

De overheid zal vanaf januari 2023 een deel van de energierekening overnemen van huishoudens. Maar voordat het prijsplafond helemaal af is en kan worden ingevoerd, komt het kabinet de hoge energierekeningen tegemoet op basis een eenvoudigere berekening. Daardoor gaat het voorschotbedrag op de energierekening al vanaf 1 november omlaag. Hierbij zou de overheid volgens de NOS uitgaan van het gemiddelde energieverbruik per jaar. Dat is volgens adviesbureau Milieu Centraal 1.169 m³ gas en 2.479 kWh elektriciteit. De maatregel zal tot eind volgend jaar gelden.

Ook wil het kabinet dat energiebedrijven meerjarige contracten gaan aanbieden, waarbij de prijzen voor langere tijd vaststaan, en dat de bedrijven klanten met betalingsproblemen niet zullen afsluiten. Hier zou tegenover staan dat mensen die een langdurig contract vroegtijdig beëindigen een hogere boete moeten gaan betalen. Die boete is nu 50 euro per energieproduct.

GroenLinks en PvdA langs bij Kaag

De eerder aangekondigde verlenging van de verlaging van de energiebelasting zal worden geschrapt. Daarmee zal het kabinet de maatregel van het prijsplafond van tussen de 6 en 10 miljard euro deels bekostigen. In de eerder uitgelekte Miljoenennota staat dat het kabinet volgend jaar 17 miljard euro apart legt om gezinnen te helpen met de stijgende rekeningen en het verwachte koopkrachtverlies te compenseren.

Eerder op maandag gingen fractievoorzitters Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) langs bij minister Sigrid Kaag (Financiën, D66). GroenLinks en PvdA pleiten al langer voor een prijsplafond. Het kabinet hield lang vol dat er niets gedaan kon worden aan de energierekeningen van burgers, die dit jaar omhoog zijn geschoten. Andere landen lieten zien dat dit wel kon.

Al dagen voert het kabinet ingewikkelde gesprekken over over mogelijke maatregelen tegen de stijgende energiekosten. Uit het spoedoverleg op zondag, twee dagen voor Prinsjesdag, kwam geen besluit.