Hoe een coronatestaanbieder Jaap van Dissel beschadigde met een ‘bankafschrift’

„Wij willen de onderste steen boven!” Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie) deed vorige week in de Tweede Kamer een opmerkelijk verzoek tot een debat. Hij eiste uitleg van de minister over de „corruptie” van Jaap van Dissel. Het hoofd infectieziektebestrijding bij het RIVM zou in het geheim „ruim zeven ton hebben ontvangen”, stelde Van Meijeren. Hij verwijst naar berichtgeving hierover „in diverse media”.

Zijn debatverzoek werd afgewezen, maar over de berichtgeving heeft Van Meijeren gelijk. Terwijl reguliere media er geen letter over schreven, ging het in alternatieve media vorige week over niets anders dan vermeende dubieuze betalingen aan Jaap van Dissel.

Het bericht is afkomstig van de ondernemers Yves Gijrath en Erik de Vlieger. In hun gezamenlijke podcast vertellen ze een bankafschrift van Van Dissel te hebben bemachtigd. Ze willen het document zelf niet tonen, maar vertellen wel wat erop staat: een betaling van 750.000 euro aan Van Dissel, afkomstig van de stichting Open Nederland, de organisator achter het testen voor toegang. „Wij weten 99 procent zeker dat het klopt”, zegt Erik de Vlieger.

Het bericht wordt overgenomen door websites als De Dagelijkse Standaard en omroep Ongehoord Nederland, waar de vermeende betaling wordt ‘geduid’ door opiniemaker Raisa Blommestijn: „Als dit waar is, dan is dat niet een beetje corrupt, dan is dat ontzettend corrupt.” Tweede Kamerlid Wybren van Haga stelt er schriftelijke vragen over, Forum voor Democratie vraagt om een debat. Maar waar kwam dat bankafschrift nou vandaan?

Testondernemer

De pandemie kent vele slachtoffers, op het eerste gezicht is Maarten Cuppen dat niet. Cuppen is eigenaar van U-Diagnostics B.V., een medisch lab. Met zo’n honderd teststraten was Cuppen in 2021 een van de grootste commerciële coronatesters van Nederland; een opkomende industrietak waarin honderden miljoenen euro’s omgingen.

Toch voelt Cuppen zich gedurende de pandemie ernstig benadeeld. Reden: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport passeert hem door begin 2021 het toegangstesten te gunnen aan het nieuw opgerichte Open Nederland. De stichting krijgt aanvankelijk een miljard euro om een enorm netwerk van testlocaties uit de grond te stampen, terwijl de testbedrijven er al tientallen over het hele land hadden. Een onbegrijpelijke verkwisting van belastinggeld, foetert Cuppen destijds in de rechtbank. Het kort geding tegen de stichting verliest hij, zijn strijd gaat door.

Cuppen vermoedt vals spel en schakelt een recherchebureau in om de geldstromen rond de stichting te onderzoeken. De bevindingen deelt hij met journalisten van NRC en andere media. Het recherchebureau zou zijn gestuit op uitgaven die „op zijn zachts gezegd brisant te noemen zijn”, aldus Cuppen, zoals een transactie van 50 miljoen euro naar belastingparadijs Anguila.

En dat is nog niet alles: de naam Jaap van Dissel is opgedoken. Cuppen stuurt afgelopen mei het rapport op en introduceert NRC bij de privé-detective die het op het spoor is gekomen.

De informatie over Van Dissel heb ik ontvangen en doorgestuurd, verder niets

„De zaak stinkt verschrikkelijk.” De 70-jarige oud-rechercheur Dick Steffens klinkt beslist als NRC hem belt na de tip van Cuppen. Na een baan bij de Amsterdamse politie begon hij in 2001 een eigen detectivebureau: Interludium. Zijn contacten „bij gespecialiseerde en dure intelligence bureaus” in de VS, Israël en Hongkong komen hem daarbij goed van pas, zegt Steffens. Zij zouden tegen betaling iedere bankrekening ter wereld kunnen inzien. „Op welke manier ze dat doen, weet ik niet en wil ik ook niet weten.”

In zijn onderzoek naar de teststichting, krijgt Steffens van één van die internationale contacten ineens „de vraag of hij ene Jaap van Dissel kende”. „Die kende ik wel, natuurlijk”, zegt Steffens. Hij krijgt informatie opgestuurd die hij verwerkt tot een rapport voor Cuppen. „Wat mijn cliënt daarmee doet, is zijn beschikking.”

Twijfelachtig

Het rapport dat moet doorgaan voor een rekeningoverzicht van Jaap van Dissel, ziet er uiterst twijfelachtig uit. Zo zou de rekening op naam staan van ‘Prof. J.T. van Dissel’. Wie er geld naar probeert over te maken, krijgt een foutmelding: de combinatie van rekening en naam is niet bekend. Ook andere details kloppen niet: de balans aan het eind van de maand strookt niet met de transacties, en het adres van de bank bevat een tikfout.

NRC besluit er niets mee te doen, net als andere media aan wie Cuppen de informatie doorstuurt. Maar ze duiken begin deze maand wel op in de podcast van De Vlieger en Gijrath. Het ‘nieuws’ wordt overgenomen door diverse alternatieve media en vindt zo zijn weg naar de Tweede Kamer.

Vanuit het ministerie van VWS of het RIVM wordt niet gereageerd. „Omdat ons niets gevraagd werd”, zegt een RIVM-woordvoerder. „Als de podcast-heren om een reactie hadden gevraagd, hadden wij ze laten weten dat er niets van klopt.”

Gevoelens

Podcastmakers De Vlieger en Gijrath laten in een reactie weten dat zij niemand hebben willen beschuldigen. Ze verwijzen naar een „disclaimer” die ze bij hun podcast hebben gemaakt, door erbij te zeggen dat ze niet zeker weten of het bankafschrift echt is. Ze zijn nu bezig met „nadere verificatie” van het nieuws dat ze zelf hebben gebracht.

Testondernemer Maarten Cuppen trekt inmiddels zijn handen van het rapport af. Vanuit zijn huis op Curaçao benadrukt hij géén opdracht te hebben gegeven voor het onderzoek naar Van Dissel. Hij heeft het rapport dat hij ontving van zijn privédetective slechts doorgestuurd aan „enkele journalisten”. „Ik kan niet controleren of het waar is of niet, ik moet het voor waar aannemen.”

En detective Steffens? Die wijst naar zijn overzeese partners, waar hij de informatie van ontving. „De informatie over Van Dissel ken ik niet goed. Daar heb ik mij verder niet mee bezig gehouden. Dat heb ik ontvangen en doorgestuurd en verder niets.”