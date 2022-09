Helft van de Nederlanders welwillend tegenover herhaalprik

Ongeveer de helft van de Nederlanders staat open voor de herhaalprik tegen het coronavirus. Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van I&O Research, uitgevoerd in opdracht van de NOS, waar 2.684 mensen aan meededen. Vooral ouderen zijn te porren voor de extra vaccinatie, terwijl jongeren zich minder welwillend tonen.

De herhaalprikcampagne gaat deze maandag van start. Nieuwe ijzers in het vuur zijn de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Die beschermen beter tegen de Omikronvariant, tegenwoordig verantwoordelijk voor nagenoeg alle besmettingen. Op dit moment is 87 procent van de Nederlanders tegen het coronavirus gevaccineerd. Ruim twee derde (70 procent) heeft ook een booster gehad.

Of Nederland massaal uitloopt voor de herhaalprik, is nog maar de vraag. Uit het onderzoek van I&O blijkt dat 73 procent van de geboosterden waarschijnlijk tot zeker de herhaalprik gaat halen. Dat zou neerkomen op ruim de helft van de totale bevolking. Een tiende van de geboosterde respondenten heeft nog geen besluit genomen. Het is dus niet met zekerheid te zeggen dat de helft van de Nederlanders geen herhaalprik gaat halen.

Het einde van de coronapandemie komt in zicht, meldde de wereldgezondheidsorganisatie WHO vorige week. Het is dus niet raar dat het onderzoek uitwijst dat een toenemend aantal mensen vindt dat vaccinatie een vrije keuze moet zijn. In december 2021, toen Nederland nog veel besmettingen kende, vond bijna de helft van de bevolking dat. Nu zegt ruim twee derde keuzevrijheid belangrijk te vinden. Dat betekent ook dat steeds minder Nederlanders voorstander zijn van een vaccinatieplicht.

