Helft advocaten slachtoffer van agressie of bedreiging

De helft van de advocaten had afgelopen jaar te maken met agressie, intimidatie of bedreiging. In de meeste gevallen komt dat van eigen cliënten. Een op de vijf advocaten die slachtoffer van agressie is, overweegt te stoppen met het werk. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Nederlandse orde van advocaten (Nova) dat dinsdag verschijnt.

Er werden ruim duizend advocaten ondervraagd, volgens de onderzoekers vormen zij een representatieve afspiegeling van de ruim 18.000 advocaten. Nova-bestuurslid Jeroen Soeteman stelt dat de orde „geschrokken, maar niet verbaasd” is. „Al veel langer merken we dat er een toename van agressie tegen advocaten lijkt te zijn.” Het onderzoek brengt voor het eerst de omvang in kaart en zal tweejaarlijks worden herhaald.

In 2019 werd Derk Wiersum, advocaat van de kroongetuige Nabil B. vermoord. Korte erna werd op curator Philippe Schol een moordaanslag gepleegd. Ook werden diverse advocatenkantoren beschoten. Volgens Soeteman bellen vanwege acute dreiging wekelijks zeker twee advocaten de noodtelefoon die de orde in 2019 na de moord op Wiersum in het leven riep.

Uit het onderzoek blijkt dat curatoren en strafrechtadvocaten het meest met agressie te maken hebben. Ook advocaten die actief zijn in het familierecht hebben vaak last van agressie, intimidatie en bedreigingen. De eigen of voormalige cliënt is met 50 procent de meest voorkomende bron van agressie, gevolgd door de wederpartij en familieleden en bekenden van de cliënt of wederpartij.

Dat curatoren, strafrecht- en familierechtadvocaten het meest met agressie geconfronteerd worden, is volgens Soeteman te verklaren doordat zij actief zijn in rechtsgebieden die diep ingrijpen in het leven van mensen. Het betreft vaak juridische kwesties waarbij respectievelijk hun bedrijf, vrijheid of bijvoorbeeld omgang met de kinderen op het spel staat.

Van de ondervraagde advocaten had 41 procent afgelopen jaar met verbale agressie te maken, 34 procent met intimidatie, 18 procent met bedreiging en 4 procent met fysiek geweld. Het gaat onder meer om zaken waarbij gedreigd wordt de advocaat thuis op te zoeken of waarbij cliënten om zich heen slaan na slecht nieuws. Vier op de tien advocaten maakten meerdere incidenten mee.

Van slechts 5 procent van de incidenten is aangifte gedaan. Het lage percentage komt vooral doordat zij de incidenten niet ernstig genoeg achten of vinden dat dit bij het werk hoort. „Dit is geen goede manier van denken en risicovol”, vindt Soeteman.

De helft van de ondervraagden zegt dat de Orde van Advocaten hen onvoldoende weerbaar tegen agressie maakte. Soeteman wijst erop dat de advocatenorde sinds vorig jaar weerbaarheidstrainingen aanbiedt. Daar leren advocaten grenzen stellen en krijgen zij praktische tips. Ook streeft de orde ernaar weerbaarheid in het opleidingscurriculum van beginnende advocaten te krijgen en worden veiligheidscans aangeboden, waarbij een gespecialiseerd bedrijf een advocatenkantoor doorlicht op hoe het veiliger kan worden ingericht.