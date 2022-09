Drie vrienden wandelen langs de lange rij eetkraampjes in Hyde Park en verbazen zich over de Burger Shack, de Hog Roast, waar ze „knapperige baguettes met varkensvlees” verkopen, en de Doughnuts&Coffee. „Hallo, het is vandaag toch geen festival ofzo?”, zegt een van de jongens.

Toch heeft Hyde Park, een groot park midden in Londen waar grote videoschermen staan zodat Britten het afscheid van koningin Elizabeth II kunnen volgen, wel iets festival-achtigs. Er zijn foodtrucks, er zijn blokken met dixies, waterpunten en eindeloze stromen lopende mensen. De rijen bij de koffietentjes zijn maandag zo rond half tien ’s ochtends het langst, als het officiële begin van de uitvaart nog even duurt. Toch bestellen genoeg Britten nu ook al een hamburgertje of een portie fish & chips.

Het Verenigd Koninkrijk nam maandag na tien dagen rouw afscheid van wijlen koningin Elizabeth. Ze kreeg een kerkdienst met honderden genodigden uit de hele wereld, met muziek en psalmen die ze deels zelf had uitgekozen. Het was een dag vol marsen en groot vertoon van zo’n 4.000 militairen.

Jammer van Charles

Het enige moment dat de mensenmassa in Hyde Park even stilstaat is tijdens de kerkdienst aan het einde van de ochtend. De beveiligers proberen nog om de wandelpaden vrij te houden van mensen die willen zitten, maar dat lukt niet, het is te druk. Op picknickkleedjes zitten gezinnen bier te drinken uit papieren bekers met de Britse vlag erop. Honden worden tot zitten gemaand, kinderen op de heup getild en gehupst om ze stil te krijgen.

Alsof het is afgesproken staat tijdens het spelen van The Last Post iedereen op om daarna twee minuten stilte te houden. Veel tranen vloeien er niet – tien dagen is blijkbaar lang genoeg om de ergste schok van het overlijden van de enige koningin die de gemiddelde Brit heeft gekend te verwerken.

Toch heeft Sandra O’Brien wel een brok in haar keel, vertelt ze. Ze staat een zakje chips te eten nadat iedereen het volkslied heeft gezongen – het eerste couplet dan, het tweede kent bijna niemand – en de kist van de koningin net de kerk is uitgetild. „Haar leven is zo verweven met het onze. Ik associeer haar sterk met het gezinsleven. Alle straatfeestjes die we hielden om haar jubilea te vieren, dat komt allemaal niet meer terug.” O’Brien vindt het jammer dat kroonprins William geen koning is geworden, maar dat Charles eerst aan de beurt is. „Iemand van de jongere generatie, dat zou mooi zijn.”

„Een kleine toast is wel op zijn plaats” zegt Greer McDonald die met vriendin Jackie Reynolds speciaal uit de buurt van Liverpool naar Londen reisde om afscheid te nemen

Proosten op de Queen

Iets verder naar het zuiden, richting het plein met de Wellington Arch waar de koningin van rijtuig naar begrafeniswagen wordt overgeheveld, staan de vriendinnen Greer McDonald en Jackie Reynolds en hun gezinnen te wachten tot de koningin langskomt in de begrafenisauto. Op een heuveltje, zodat ze goed zicht hebben, staan ze bubbeltjeswijn te drinken. „Een kleine toast is wel op zijn plaats”, zegt McDonald. „Want 96 jaar, wow, ik wou dat mijn moeder zo lang geleefd had.”

Ze zijn speciaal voor de uitvaart uit Wirral gekomen, dat ligt naast Liverpool. „We zeiden tegen elkaar dat we spijt zouden krijgen als we het niet zouden doen”, zegt McDonald. Ze hebben in een hotel geslapen en waren hier rond acht uur ’s morgens. Dat was toch al te laat voor de echt goeie plekken, de politie liet geen mensen meer toe in het gebied waar de eerste processie werd gehouden. „Ach, het gaat erom dat we haar zien langskomen.”

Als het aan Jackie Reynolds had gelegen waren de winkels in het hele land vandaag dichtgegaan. „We werken toch hard genoeg allemaal. Zo geef je iedereen de tijd om de koningin echt te eren.” Maandag mocht een officiële vrije dag zijn in het VK, bedrijven konden zelf bepalen of ze hun personeel ook echt vrij gaven of niet. De meeste winkels waren dicht, sommigen alleen ’s ochtends of tijdens de kerkdienst. Bioscoopketens hadden geen gewone programmering maar zonden de uitvaart uit, net zoals veel pubs eerder open gingen om de dienst te kunnen laten zien.

Hoon voor Center Parcs

Hoe dan ook was afgelopen dagen veel te doen over hoe het bedrijfsleven omging met de nationale rouw. „Ik vond het overdreven, ook wel weer typisch Brits”, zegt Greer McDonald, zij kan er wel om lachen. Supermarktketen Morrisons had de piepjes bij de zelfhulpkassa lager gezet, „als teken van respect en rouw”, maar wel met het gevolg dat klanten moeite hadden met afrekenen omdat ze niet goed merkten of hun producten wel of niet gescand waren.

Dan was er energiebedrijf Ecotricity dat een gefotoshopte foto van de koningin in knalgroene bedrijfskleding online zette, „Thanks Liz”, wat bij velen verkeerd schoot. En CrossFit VK zette een sporttraining met hoge intensiteit op sociale media ter ere van de Queen: 70 lunges, 96 double-unders met touwtjespringen, „1 minuut rust in stilte”.

Maar de meeste hoon kreeg bungalowpark Center Parcs omdat ze hun gasten maandag helemaal van hun terreinen wilden hebben, zodat ook het personeel hun eer kon betuigen aan de koningin. Na veel ophef draaide Center Parcs de maatregel terug, maar ze verzochten gasten wel om in hun huisje te blijven.

In Hyde Park is de rest van de middag de sfeer ontspannen, vriendelijk. Een keurig ouder stel drinkt witte wijn uit echte glazen, verderop marcheren twee meisjes rondjes rond hun ouders precies op de maat van het korps. Als de auto met de kist gaat rijden naar Windsor, waar de koningin wordt bijgezet in de St. George’s Chapel, stijgt een applaus op.