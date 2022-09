Hacker publiceert alvast beelden van het volgende deel van beruchte game Grand Theft Auto

Een willekeurig Amerikaans trottoir, omringd door plantenbakken. Op de achtergrond loeien politiesirenes. Een man met een korte broek, tanktop en petje rent gedecideerd naar een vrouw toe. „You do not have to do this”, klinkt het. Maar de man slaat haar met zijn rechtervuist hard in haar gezicht. „Oh shit”, zegt ze, en ze rent weg. Één omstander roept „Screw you!”, maar andere voorbijgangers gaan verder met hun leven — hier is niets aan de hand.

Wie ooit een game uit de videogameserie Grand Theft Auto (GTA) heeft gespeeld, herkent de stijl van de beelden direct. Het zijn de eerste beelden van het langverwachte nieuwe deel, GTA VI, die zondag door een hacker online werden gezet. Ze zijn ongepolijst, met bugs alom aanwezig en de code die zich realtime op het scherm afspeelt. Maar ze geven wel een uniek inkijkje in de ontwikkeling van een van de meest succesvolle gamereeksen ooit. Met 169 miljoen verkochte exemplaren moet de meest recente versie, GTA V uit 2013, alleen Minecraft voor zich dulden als meest verkochte game ooit.

Het lek is zo uniek dat velen de echtheid ervan direct in twijfel trokken, maar bronnen bevestigden maandag aan financieel persbureau Bloomberg dat de beelden authentiek zijn.

Vrouwelijke protagonist

De dader claimde vorige week ook Uber te hebben gehackt, hoewel dat niet is te verifiëren. Een 18-jarige hacker verwierf zichzelf toen toegang tot de interne systemen van het technologiebedrijf; simpelweg door zich per sms voor te doen als een hoogstaande ict-medewerker. De persoon die zondag beelden lekte van de nieuwe GTA wil een „deal sluiten”, schreef hij.

Culturele sensiviteit

De gelekte beelden bevestigen de vermoedens die al langer rondgingen over de langverwachte nieuwe GTA: daarbij moet ‘culturele sensitiviteit’ hoger in het vaandel staan. De belangrijkste verandering is dat gamers voor het eerst kunnen kiezen voor een vrouwelijke protagonist, een Latijns-Amerikaanse. De ontwikkelaars van het spel willen ook terughoudender zijn met grapjes over gemarginaliseerde groepen, aldus Bloomberg.

Het personeel van Rockstar Games, de studio die GTA maakt, is volgens Bloomberg verbouwereerd door het lek. Wat voor gevolgen het heeft voor de verdere ontwikkeling van de game, die wordt verwacht in 2024, is nog niet duidelijk. Game-ontwikkelaar Neil Druckmann stak zijn collega’s een hart onder de riem. Op Twitter schreef hij: „Ooit spelen we jullie game en is dit lek niets meer dan een voetnoot op een Wikipedia-pagina.”