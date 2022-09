De vriendjes van mijn zoontje mogen veel langer op hun schermen

Moeder: „Hoe ga je om met conflicterende tablettijden bij vriendjes thuis? Voor ons zoontje van 7 jaar hebben wij redelijk strikte momenten wanneer hij op de tablet mag: in de ochtend en om 17 uur, als er gekookt wordt. Gelukkig speelt hij ook graag en veel buiten. Helaas zijn er een paar vriendjes die veel vaker op een scherm mogen. En komt het dus voor dat ons zoontje bij die vriendjes binnenspeelt en een tablet voor zijn neus krijgt. Als ik ons zoontje hierop aanspreek, zegt hij dat de vriendjes niks anders willen doen en niet met hem willen spelen behalve samen op de tablet. Ik snap wel dat hij dan ook graag meedoet, maar liever heb ik dat hij niet te veel op een tablet zit. Welke afspraken kan ik hierover met hem maken, passend bij zijn leeftijd?”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.) Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag naar opgevoed@nrc.nl

Overleggen

Tischa Neve: „Uw zoon is nog te jong om medeverantwoordelijk te zijn voor hoe het er in andere huishoudens aan toegaat. Bovendien kunnen we als ouders niet sturen hoe andere ouders het doen. Het is net als met snoepen: bij het ene gezin mag meer suiker worden gegeten dan bij het andere.

„Nodig de vriendjes minstens even vaak bij u thuis uit, zodat u meer controle heeft op hoe ze spelen. Ook kunt u de schermtijd van uw zoon om 17 uur aanpassen als hij de hele middag op de tablet heeft gezeten.

Tischa Neve is kinderpsycholoog en geeft online opvoedcursussen.

„Als u merkt dat ze echt alleen maar op het scherm zitten, of iets bekijken waar ze nog niet aan toe zijn, zou ik met de andere ouders overleggen. Is er tijd om ook even lekker naar buiten te gaan?

„Maar voer de druk niet te hoog op, u wilt niet dat uw kind gaat liegen over wat hij bij anderen gedaan heeft. En zo belangrijk is het ook weer niet. Pas als de veiligheid van een kind in het geding is bij anderen moeten we echt streng zijn.”

Loslaten

Peter Nikken: „Waar het om gaat met schermtijd, is balans. Hoe verhoudt de tijd die op een tablet wordt doorgebracht zich tot andere belangrijke activiteiten als slapen, buitenspelen, bouwen et cetera? Een keer een hele middag online is op zich niet erg als het doorgaans in evenwicht is. Maar omdat uw kind zelf ook moet leren nadenken over die verhouding, zou ik hem om 17 uur dan toch liever iets offline laten doen.

„Een ander punt is wat ze op die schermen doen. Dat wat ouders als plat amusement zien, met helden tegen boeven, kan kinderen in deze leeftijd juist inzicht geven in dilemma’s rond goed en kwaad. Ook veel online spelletjes die kinderen samen, ieder op hun eigen tablet spelen, zijn prima voor de ontwikkeling. Het wordt anders als uw zoon met 16+-media in aanraking komt, bijvoorbeeld met games die zijn leeftijd ver te boven gaan. Daarom zou ik, hoe moeilijk soms ook, toch even het gesprek aangaan met de andere ouders. Wat staan zij toe op het scherm? Is er toezicht op?

„Dat uw kind bij andere vriendjes kán spelen, is op zichzelf een goede zaak. Het is waardevol voor kinderen om in andere huishoudens een andere sociale context te leren kennen, ook al strookt die niet met de normen en waarden van thuis. Voor ouders betekent dit het begin van het grote loslaten.”