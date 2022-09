Er wordt gezegd dat amazones – die mythische op paarden galopperende vrouwelijke boogschutters – hun rechter borst opofferden om beter met hun pijl en boog om te kunnen gaan. Die borst zat in de weg. Amazone stamt in deze verklaring uit het Grieks (a- zonder, -mazos borst).

Legende

Een zekere Francisco Orellana uit Portugal werd in de 16de eeuw in de tropische bossen van Zuid-Amerika beschoten door, in zijn eigen woorden, vrouwelijke strijders met één borst. Het Amazone woud, ook wel de longen van de planeet genoemd, en per ongelukkig toeval de achtertuin van de Braziliaanse president Bolsonaro, verkreeg zodoende haar naam door dit ruitervolk, net als de rivier die er doorheen stroomde.

Tot Orellana waren deze langharige en éénborstige vrouwen slechts een legende, zonder vast omlijnd leefgebied bovendien. Maar dat blijkt er niet toe te doen. Verhalen ontsnappen aan de vergetelheid door hun waarachtigheid, niet omdat ze waar zijn.

Ook in onze tijd werd het woord een verhaal rijker. Het bedrijf van Jeff Bezos kreeg de naam Amazon omdat hij vond dat het woord mooie referenties heeft: de strijdlust van die galopperende vrouwen, de grootsheid van dat tropische woud, de kracht van de grootste rivier ter wereld. En niet te vergeten het woord begint met een A. Dat scoort hoog in de zoekresultaten op Google.

Foto Getty Images

Karton

Inmiddels is de bezorgpakjescultuur zo alomtegenwoordig dat Bezos nog een andere referentie aan de naam van zijn bedrijf kan toevoegen. Naast alles wat opraakt, raakt ook het papier op. Er heerst een nieuwe schaarste. Onder drukkerijen geliefde papiersoorten worden niet meer gevonden: het papier verdwijnt nu allemaal in de kartonnen verpakkingen van Bezos – rechtstreeks uit de Amazone? Waarschijnlijk niet, maar rechtstreeks of indirect, het resultaat is uiteindelijk hetzelfde.

De Amazone, een van de longen van de aarde, is hard op weg het te verliezen van de Amazon van karton. Het is jammer dat dít verhaal, alhoewel waar, misschien niet voldoende waarachtig of geloofwaardig is, zodat het een andere wending kan krijgen.

Wie gelooft dat nou, een diersoort die niet meer met één borst op paarden hoeft rond te galopperen om te overleven, die antibiotica heeft uitgevonden en op weg is naar Mars, ja wie gelooft nou dat zo’n soort écht haar eigen longen zou opofferen? Nee, dat kan niet waar zijn.