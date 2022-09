De Grote Bespaargids: zo ben je niet meer geld kwijt dan nodig

Het CBS heeft nog nooit zo’n hoge inflatie gemeten als nu: de prijs voor energie lag in augustus 151 procent hoger dan een jaar daarvoor, de prijs voor voedsel 13,1 procent. Gemiddeld lag de inflatie op 12 procent: opnieuw een record, nadat de stijgende inflatie afgelopen maanden toch al record na record brak.

De stijgende prijzen raken iedereen, al is het in verschillende mate. De politiek werkt aan hulpmaatregelen, maar consumenten kunnen zelf ook iets doen. In deze bespaargids geeft NRC tips om minder uit te geven.

Het verschilt natuurlijk van persoon tot persoon waarop het meest bezuinigd kan worden. Soms is er ook meer hulp nodig dan enkel bespaartips. De één geeft meer uit in de supermarkt, de ander meer aan hobby’s of vakanties. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert daarom eerst op een rij te zetten waar je geld naartoe gaat, in een al dan niet digitaal huishoudboekje. Na een week of twee zou je al een beter beeld moeten hebben van je uitgaven. Weet je waar je op kunt of wilt besparen?

Zo bespaar je op energie en andere woonlasten Huiseigenaren besteedden in 2021 al maandelijks gemiddeld 23,4 procent van hun inkomen aan woonlasten en huurders 36,3 procent, blijkt uit onderzoek van het CBS. Daar komen de nu rap stijgende energieprijzen nog bij. Hoe kun je besparen op gas, elektriciteit en andere woonlasten? 1. Zet je ketel op 60 graden en douch kort en koud Zuinig zijn met stroom en warm water kan sowieso geen kwaad, of je nog energie afneemt tegen een relatief laag tarief of al hoge prijzen betaalt. Je kunt dat op veel manieren doen. Een greep uit de mogelijkheden: Het instellen van je cv-ketel op 60 graden. Bij installatie worden cv-ketels vaak op 70 à 80 graden afgesteld, maar dat is niet nodig. Wie hem op 60 graden zet kan volgens milieuorganisatie Urgenda 60 kuub gas per jaar besparen. Dat was in augustus 2022 bijna 240 euro. Ter vergelijking: 60 kuub gas is genoeg voor een gemiddeld gezin om anderhalf jaar op te koken.

Een huishouden van drie personen waarbinnen iedereen vijf keer in de week vijf minuten doucht in plaats van de nu gemiddelde negen, bespaart volgens duurzaamheidsvoorlichter Milieu Centraal op jaarbasis meer dan 15.000 liter warm water en eveneens 60 kuub gas. Wie koud doucht, dus zonder enige inmenging van warm water, verbruikt natuurlijk helemaal geen gas.

Het drogen van de was aan een waslijn of wasrek in plaats van in de droger kan op jaarbasis volgens Milieu Centraal zo’n 260 kilowattuur (kWh) stroomverbruik schelen. Dat was in augustus 2022 zo’n 150 euro.

Je kan nog veel meer doen om energie te besparen in huis. Hier lees je er alles over: Energie besparen? Met deze tips kun je gelijk aan de slag.

Ook bij het koken kun je allerlei aanpassingen doen om energie te besparen. Een overzicht van hoe je dat kan aanpakken vind je hier: Tien tips om zuiniger te koken. Als je financieel de ruimte nog hebt, kan het de moeite waard zijn je huis (verder) te verduurzamen om je energieverbruik terug te dringen. Dat hoeven geen grote investeringen te zijn: het dichten van kieren en het gebruiken van radiatorfolie kan al vanaf een paar tientjes. Maar waar begin je? Maak een stap-voor-stapplan, raden ‘huisfluisteraars’ annex binnenshuis-klimaatexperts Lars Boelen en Felix van Gemen van Paris Proof Plan aan: „Door zo’n plan te maken waar je in huis veel energie kunt besparen en hoe je dat gaat doen, houd je het overzichtelijk. Een soort do it yourself energie-APK. Begin met klusjes die je aanspreken. Je zult zien dat het succesvol toepassen daarvan motiverend werkt”, aldus Van Gemen. 2. Sluit je hypotheek over In tijden dat de hypotheekrente laag is (die is nu juist aan het stijgen), kan het in sommige gevallen netto per jaar veel geld schelen als je je hypotheek oversluit of als je kiest voor rentemiddeling. In beide gevallen kun je je hypotheek tegen een lager rentepercentage aflossen. Let wel: voor het oversluiten of voor de rentemiddeling moet je een boete betalen. Als de hypotheekrente stijgt, daalt vaak die boete, maar wordt de kans dat het oversluiten überhaupt de moeite waard is dus ook kleiner. Bij oversluiten betaal je het boetebedrag in één keer, bij rentemiddeling wordt het verrekend in je nieuwe rentepercentage.

Weten hoe het oversluiten van je hypotheek of het toepassen van rentemiddeling precies werkt? Lees het in dit artikel: Honderden euro’s besparen? Simpel.



Het proces van geld besparen in drie stappen Volgens het Nibud doorlopen mensen die geld willen besparen vaak dezelfde drie stappen – althans, misschien niet alle drie, maar bijvoorbeeld alleen de eerste en tweede stap, afhankelijk van hoeveel geld ze willen of moeten besparen. Eerst proberen mensen vaak hetzelfde te blijven doen en kopen, maar voor minder geld. Bijvoorbeeld door eens in de week boodschappen te doen met een lijstje waar ze zich aan moeten houden, in plaats van dagelijks. Of door kleding in een wat betaalbaardere winkel kopen. Dit wordt ook wel de ‘kaasschaafmethode’ genoemd en voor sommige mensen levert dat al genoeg besparing op. Is dat niet het geval, dan gaat men vaak over op het investeren van tijd in plaats van geld. Door bijvoorbeeld zelf een gat in een spijkerbroek dicht te naaien in plaats van een nieuwe broek te kopen. Of door groente en fruit één keer per week in bulk op de markt te kopen, of langs verschillende winkels te gaan voor aanbiedingen. De laatste stap in het proces is rigoureuzer: het volledig schrappen van bepaalde uitgaven. Bijvoorbeeld het verkopen van de auto of het stoppen met dure hobby’s.

Slimmer geld besteden aan boodschappen en andere dagelijkse aankopen Mensen besteden vaak meer aan boodschappen en andere dagelijkse aankopen dan ze denken. Hoe kun je op deze uitgaven minderen? 1. Let op aanbiedingen in de supermarkt en koop slim in Je kunt natuurlijk op een aantal simpele manieren geld besparen in de supermarkt. Let bijvoorbeeld op aanbiedingen (maar haal niet meer voedsel in huis dan je opeet), pak producten die onder ooghoogte liggen en haal zoveel mogelijk boodschappen in één keer. Ook kun je de Consumentenbond in de gaten houden: die zoekt regelmatig uit hoe de prijzen van producten in verschillende supermarkten tot elkaar zich verhouden. Verder waren in juli 2022 over het algemeen vleesvervangers voor het eerst goedkoper in de supermarkt dan vlees. Dat bleek uit onderzoek van supermarktonderzoeker Questionmark in opdracht van belangenorganisaite ProVeg Nederland. Het kan dus lonen om één of meer dagen per week vlees te laten staan. Als je de tijd ervoor hebt: het kan ook geldbesparing opleveren om bepaalde voedingsmiddelen verpakkingsvrij te kopen, in winkels waar dat kan. Of om naar de weekmarkt te gaan; daar zijn groente en fruit vaak goedkoper.

Lastig de verleidingen uit de supermarkt te weerstaan? Dat ligt niet aan jou: Dit is hoe de supermarkt bepaalt wat jij koopt.

2. Eet op wat je in huis haalt Indirect bespaar je op je boodschappen door zo min mogelijk eten dat je in huis haalt weg te gooien. De meeste winst kunnen Nederlanders behalen op het verspillen van brood: uit onderzoek van onderzoeksbureau FlyCatcher in opdracht van het Voedingscentrum blijkt dat brood het meest verspild wordt van alle voedingsmiddelen. In dit artikel leggen we uit hoe en waarom dat ook anders kan: Bijna een kwart van al het brood gaat verloren – dat kan wel wat minder.

Volgens UNEP, de klimaatwaakhond van de Verenigde Naties, is in 2021 11 procent van de voedselproductie wereldwijd uiteindelijk weer verspild door huishoudens. Tegelijkertijd hebben 838 miljoen mensen in 2021 hongergeleden. Dit artikel daarover uit 2018 is nog steeds relevant: Al die verspilling van eten zou de honger kunnen oplossen.

3. Haal je persoonlijke verzorging uit de natuur Er bestaan dure producten voor de verzorging van je lijf en haar. Maar er zijn ook budgetvriendelijkere opties. Met pure kokosolie kun je prima je make-up verwijderen, met rozemarijnthee een haarconditioner maken en met avocado een verzorgend gezichtsmasker.

Leren hoe je zelf zulke verzorgingsproducten kunt maken, en weten wat daarvan de voor- en nadelen zijn? Bekijk het hier: Zit er een luchtje aan je deo? Je kunt het ook zelf maken.

4. Poets met alleskunners Ook voor schoonmaakmiddelen in huis zijn er alternatieven voor alle dure potjes en sprays. Soms is een oude alleskunner net zo goed in zijn werk: Oma’s alleskunner is weer helemaal hip. 5. Koop je kleren duurzaam en leer ze zelf te repareren Tweedehands kleding kopen bespaart geld en afhankelijk van wat je koopt en waar is het ook vaak een duurzame keuze. In dit artikel lees je er alles over: Tweedehands is al lang geen teken van armoede meer. Ook het organiseren van een kledingruil is een manier om geen nieuwe kleren te hoeven kopen. Geef bijvoorbeeld een trui weg die je nooit meer draagt en krijg daar een vest van iemand anders voor terug. Zo wisselt je garderobe, zonder te groeien en zonder dat het direct geld kost. Daarnaast is het zelf repareren van je kleding een optie als je geld wilt besparen. Je hebt voldoening van je werk, bent geen geld kwijt aan een nieuwe spijkerbroek en helpt tegelijkertijd het milieu.

Volgens klimaatschrijver Joop Hazenberg kunnen consumenten veel duurzamer omgaan met kleding. Alle tips lees je hier: Hoe Zara-shirts en H&M-broeken het klimaat verpesten.

Kunnen we nog ‘consuminderen’? Dat is een lastige vraag. ‘Minder’ ligt gevoelig in een economie die uitgaat van groei. ‘Koopkracht’ is het kernwoord, ‘terug naar de jaren vijftig’ het schrikbeeld. „Omdat we altijd gericht zijn op vóóruit, niet op achteruit”, zegt Hans Dagevos, consumptiesocioloog van Wageningen University & Research eerder in NRC. „Dat is inherent aan de westerse samenleving waarin we leven. Méér, sneller, groter, is het gedachtegoed. Daar is alles sinds de jaren zestig op gericht.” „De grenzen van wat we zien als ‘overdaad’ worden telkens opgerekt. In de jaren zeventig was je ‘koning’ als je met de caravan naar Duitsland ging, nu ben je een loser als je dat doet”, zegt Dagevos. „Iets wat eerst ‘luxe’ heette, normaliseert, waarna er weer nieuwe behoeften ontstaan. De economie moet gevoed blijven met nieuwe behoeften en wensen, die zie je accumuleren.” Waarom burgers hier zelf amper invloed op hebben, lees je in het hele artikel: ‘Consuminderen’ is lastig in een land dat drijft op groei.

Besparen op verzekeringen Hoewel alleen een zorgverzekering verplicht is in Nederland (en als je een auto hebt ook een WA-verzekering) zijn veel mensen breder verzekerd dan dat. Vaak kun je daarop bezuinigen. 1. Vul een inboedelwaardemeter in Wie een inboedelverzekering afsluit, moet aangeven hoeveel de inboedel waard is. Door dat zo goed mogelijk in te schatten, betaal je niet teveel of te weinig premie. Het invullen van een inboedelwaardemeter kan daarbij helpen. Ook hoef je bijvoorbeeld de waarde van het glas van je ramen niet mee te verzekeren in je inboedel als je dat ook al hebt gedaan in je opstalverzekering.

Meer tips over je inboedelverzekering? In 2014 zette NRC ze op een rij, en de tips zijn nog altijd toepasbaar: Vijf tips voor een slimme inboedelverzekering.

2. Controleer of je zorgverzekering komend jaar niet voordeliger kan (en of iets minder dekking ook volstaat) Je kunt natuurlijk ieder jaar de voor jou goedkoopste zorgverzekering zoeken. Als je wat langer de tijd neemt, kun je ook narekenen hoeveel aanvullende zorg je nodig hebt en nagaan of een collectieve zorgverzekering geldbesparend kan zijn. Vind je het lastig om de weg te vinden binnen de zorgverzekeringswereld? NRC neemt je in dit artikel bij de hand: Eerste hulp bij kiezen tussen 55 zorgverzekeringen.

Je kan nog op meer manieren besparen op je zorgverzekering. In dit overzicht vind je nog een paar handige tips: Zo bespaar je op je zorgpremie.

En hoe noodzakelijk is eigenlijk een uitvaartverzekering? Een sobere crematie kostte in 2019 ongeveer 5.600 euro, volgens de Uitvaartberekenaar van het Nibud. Heb je zo’n buffer achter de hand, dan kun je deze polis ook laten zitten en ongeveer 60 euro per jaar uitsparen. 3. Check of je reisverzekering wel zo uitgebreid hoeft Hoe vier jij je vakantie of nachtjes weg? Als je geen al te dure spullen meeneemt, niet naar risicogebied gaat en geen gevaarlijke sporten doet, kun je overwegen om je reisverzekering te schrappen. De verplichte basiszorgverzekering dekt immers al eventuele zorgkosten in het buitenland, zolang die niet hoger zijn dan ze in Nederland zouden zijn, en aanvullende verzekeringen gaan nog verder. Ook is een doorlopende reisverzekering pas de moeite waard als je meerdere tripjes naar het buitenland maakt per jaar en ook binnen Nederland af en toe een nacht weggaat. Ga je één keer per jaar of soms ook een jaar niet op vakantie, dan ben je waarschijnlijk goedkoper uit als je je alleen per keer verzekert voor de duur van je reis.

Tijdens de coronacrisis keken maar weinig mensen om naar hun reisverzekering, terwijl ze daar veel op hadden kunnen besparen. Hier lees je er meer over: Niet op vakantie en wel een reisverzekering? Zonde van het geld.

Hoe kun je geldstress voorkomen? Door de stijgende prijzen kampen steeds meer Nederlandse huishoudens met financiële stress. Niet alleen de minima, ook de middeninkomens ervaren geldstress. Het Nibud berekende in juli dat een op de drie Nederlandse huishoudens worstelt met het rondkrijgen van de begroting. In dit artikel leggen experts uit waarom geldstress op den duur problematisch kan zijn én wat je kan doen om geldstress te voorkomen: Geldstress? Schaam je niet, en zoek vooral tijdig hulp.

Hoe je zuiniger rijdt of met de trein reist Je moet nu eenmaal soms geld uitgeven aan reizen. Als je slim kiest hoe je reist, kun je vaak geld besparen. 1. Rij maximaal 100 kilometer per uur, schakel snel en stap niet overhaast over op elektrisch rijden Redenen voor mensen om over te stappen op elektrisch rijden zijn dat het beter is voor het klimaat en de verminderde maandelijkse gebruikslasten. Maar de kosten om je auto op te laden of om je benzineauto af te tanken kruipen door de hoge energieprijzen steeds dichter naar elkaar. Ook is het voor het milieu niet per se voordelig als het gros van de mensen binnen enkele jaren overstapt op elektrisch rijden: de productie van dergelijke auto’s is ook belastend voor het milieu. Wie snel verschil wil zien in de rijkosten kan daarom beter bijvoorbeeld standaard maximaal 100 kilometer per uur rijden, ook als je harder mag. Daardoor ligt het benzinegebruik gemiddeld een kwart lager. En sneller opschakelen loont ook: in de tweede versnelling van een gemiddelde benzineauto rij je met 60 kilometer per uur 1 op 8; in zijn vijf rijd je de helft zuiniger.

Meer tips over hoe je duurzaam kunt rijden, vind je in dit artikel: Door rustiger te rijden met harde banden de uitstoot verlagen

2. Maak slim gebruik van deelauto’s en treinabonnementen Wie geen auto bezit of de auto weg heeft gedaan om geld te besparen, kan tegenwoordig ook deelvervoer gebruiken. Het aantal aanbieders van elektrische deelscooters- en steps neemt snel toe. Voor langere ritten kunnen deelauto’s uitkomst bieden. In dit artikel legt NRC uit hoe je de goedkoopste deelauto kan vinden: Liever niet met de trein? Zo vind je de goedkoopste deelauto. Een tip voor mensen die vaak met NS-treinen reizen: check of een NS Flex Dal-Voordeelabonnement de moeite waard is. Voor zo’n 5 euro per maand krijg je 40 procent korting in de daluren en weekenden. De meeste reizigers hebben hun abonnementskosten er al uit met één retour in de daluren per maand. Zo bespaar je op vakantie en vrije tijd Ook vrijetijdsbesteding kost vaak geld. Kun je hierop besparen en zo ja, hoe? 1. Vermijd vakantie vieren in het hoogseizoen en ga zo mogelijk met de trein of auto Op vakantie gaan is niet voor iedereen weggelegd. Maar ook wie de ruimte financieel wel heeft, kan slimmer met zijn budget omgaan. Bekende tips zijn zo mogelijk op vakantie gaan buiten het hoogseizoen, koffers en kampeerspullen lenen in plaats van kopen en hypertoeristische plekken mijden. Maar wat kun je nog meer doen om zuinig op vakantie te gaan? Als het aankomt op de reis ben je voor afstanden binnen 500 kilometer vanaf Amsterdam steeds vaker goedkoper uit met de auto of trein in plaats van het vliegtuig. Dat zocht NRC uit: Is de internationale trein echt een redelijk alternatief voor korte vliegreizen? Als je wel gaat vliegen, tipt de ANWB je tickets te boeken op zondag. Onlinereisbureau Expedia en ticketorganisatie Airlines Reporting Corporation analyseerden de prijzen van een miljard vluchten en uit dat onderzoek blijkt dat vluchten geboekt op zondag het goedkoopst zijn. De grootste kans op een goedkoop ticket heb je door zo’n vier tot drie maanden voor vertrek te boeken. Boot gemist? Dan boek je de goedkoopste vlucht gemiddeld acht weken van tevoren: dan komen de bodemtarieven in zicht, zo laat de reisbond weten. Laatste tip van de ANWB: voor het boeken van een all-inclusive-vakantie betaal je misschien een flinke prijs, maar omdat je dan in één keer ook voor al het eten en drinken hebt betaald weet je precies wat je kwijt bent. 2. Zet op een rij welke abonnementen je hebt en schrap wat niet nodig is Veel mensen onderschatten het aantal abonnementen dat ze hebben. Meer dan de helft van de huishoudens heeft daarnaast geen idee hoeveel geld ze maandelijks uitgeven aan hun abonnementen en ruim een kwart vergeet weleens een abonnement op te zeggen. Dat blijkt uit het jaarlijkse abonnementenonderzoek van Nibud over 2021. „Je uitgaven opschrijven, dat blijkt vaak een eye opener”, zei Nibud-woordvoerder Gabriëlla Bettonville in 2019 tegen NRC. „Maak je gebruik van al die streamingdiensten, of zo’n abonnement op sokken, overhemden, bloemen en de bioscoop? Vaak zijn het kleine bedragen, maar het telt wel op.”

NRC-lezers een abonnement hebben op één of meerdere streamingdiensten? NRC heeft er onderzoek naar gedaan: Het aanbod van streamingdiensten is zó groot dat kijkers afhaken: ‘Ik lees ‘s avonds eigenlijk liever een boek’.

3. Ga voor beweging en ontspanning de natuur in en speel YouTube uit Hobby’s als wandelen en mooie bladeren zoeken zijn zo goed als gratis. En fietsen kan zowel een hobby als een sport zijn. Daar hoef je geen lid van een sportvereniging voor te worden. Wil je dat wel? Sommige bieden een abonnement voor daluren aan: daarmee kun je sporten op de goedkopere, want minder populaire tijden. Op zoek naar een nieuwe goedkope hobby? Start je zoektocht dan online. Gratis hobby-tutorials op YouTube, de zogeheten do-it-yourself-filmpjes, trekken duizenden kijkers. Van vogelspotten tot breien, veel dingen zijn (tot op zekere hoogte) te leren op het videoplatform. Ben je een boekenwurm? Een abonnement bij de bibliotheek kost zo’n 50 euro per jaar. Lees je meer dan vier boeken in een jaar tijd, dan heb je die kosten er dus al snel uit. Kinderen onder de 18 kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Voor e-boeken kun je een abonnement afsluiten voor 10 euro in de maand. Lees je dus meer dan één boek per maand, dan kan zo’n abonnement de moeite waard zijn.

Overigens hebben bibliotheken al jaren te kampen met teruglopende ledenaantallen. In dit artikel zoekt NRC uit hoe het verder moet met bibliotheken in Nederland: Is er nog een toekomst voor de ‘bieb’?

Hoe je financiële hulp kunt vinden Soms vraagt een financiële situatie om meer dan alleen bespaartips. Voor mensen die leven in armoede zijn er verschillende stichtingen waar ze financiële of materiële hulp kunnen aanvragen (sommige stichtingen zijn specifiek voor kinderen in armoede). Tot een bepaalde inkomensgrens bestaan daarnaast toeslagen, zoals de zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag, als financiële aanvulling. Mensen die daar niet voor in aanmerking komen, maar door de stijgende prijzen wel in de problemen raken, doen er volgens experts goed aan tijdig op een andere manier hulp te zoeken, bijvoorbeeld via platforms als Geldfit.nl.

Heb jij een briljante bespaartip die nog niet in deze lijst staat? Met de input van onze lezers kunnen we onze lijst met tips aanvullen.