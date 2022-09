COA ziet vanwege gebrek aan draagvlak af van aanmeldcentrum asielzoekers in Bant

De komst van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant (Flevoland) gaat niet door. Dat bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maandag na berichtgeving door Omroep Flevoland. Reden voor het besluit is een gebrek aan draagvlak, dat zou zijn gebleken uit gesprekken met omwonenden en de lokale politiek. Het COA zegt wel in gesprek te willen gaan met de gemeente Noordoostpolder over een andere locatie voor het aanmeldcentrum.

Het was de bedoeling dat de vestiging van een aanmeldcentrum in Bant de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zou verlichten. Begin juli maakte staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) bekend dat het COA een „kansrijke locatie” in Bant in beeld had en een kavel had aangekocht. Het centrum had plek moeten bieden aan zo’n 250 tot 300 asielzoekers en zou op loopafstand hebben gelegen van een bestaand asielzoekerscentrum in Luttelgeest.

De plannen voor het azc konden in de gemeente Noordoostpolder rekenen op stevige kritiek. Omdat in Luttelgeest al zo’n duizend asielzoekers worden opgevangen, vonden inwoners van omliggende dorpen dat er geen tweede centrum moest komen. Petities tegen de komst van het aanmeldcentrum werden zo’n 6.000 keer ondertekend, meldt Omroep Flevoland.