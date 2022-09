Mooi zinnetje van Paul Scheffer in de zaterdagkrant. Over Nederland schrijft hij: „Met weinig binnenland hebben we nu eenmaal erg veel buitenland (…).” En dus kijken we in Nederland vooral naar opzij, naar boven en beneden. Als je de aandacht in de media voor de rouwperiode voorafgaand aan de begrafenis van koningin Elizabeth zou meten, kom je tot de overtuiging dat wij als natie onderdeel uitmaken van de Gemenebest en snakken naar de magie van de monarchie. Maar die monarch hebben we zelf in huis, en de koninkrijksdelen ook.

Toch: al die rituelen, die in het VK zo plichtsgetrouw en schijnbaar zonder een spoor van ironie worden uitgevoerd: het is verslavend en verbijsterend tegelijkertijd. Ook de uitvaart van de koningin vanuit Westminster Abbey zal ongetwijfeld ‘indrukwekkend’ zijn, want dat is het altijd passende epitheton. Het wordt de meest geoefende begrafenis aller tijden.

Omdat Elizabeth een zeer hoge leeftijd heeft bereikt, was er bij haar dood geen gebrek aan draaiboeken. Alles in deze rouwperiode was geregisseerd. Het gevoelen van een heel volk laat zich lastig peilen, maar in het VK liggen vele scripts klaar om wat er aan gevoelen is aan te moedigen en vorm te geven.

Er is een verschil tussen spontane rouw (dood Diana) en een volmaakt geregisseerde (dood Elizabeth). De laatste steunt op tradities, en die tradities hoeven niet iedere keer opnieuw diep doorvoeld te worden: ze moeten worden uitgevoerd, zoals elk ritueel. Spontaniteit is daarbij misbaar, maar een zekere toewijding en massale deelname zijn gewenst.

En dan kijk ik naar mijn eigen nationale navel: dinsdag Prinsjesdag, waarbij ons staatshoofd de troonrede uitspreekt tegenover het verenigd parlement. Ook een dag met een lange historie, ook een dag die bol staat van plichtplegingen en protocollen. En vanaf 1814 ook nog eens de bevestiging van het constitutionele gehalte van onze monarchie.

Maar Prinsjesdag is inmiddels vooral voor parlementaire journalisten iets om naar uit te kijken, en die kennen de inhoud van die troonrede al. Oké, de royaltywatchers berichten smullend of smalend over de hoeden van de vrouwelijke parlementariërs – mogen de non-binairen en transvrouwen straks ook een hoed? Maar het ceremonieel van Prinsjesdag is een traditie die weinig mensen in beweging brengt of ze urenlang laat wachten. Wij zijn vooral dol op de tradities van anderen.

Is dat erg? Volkse tradities hebben bij ons de voorkeur. De vrijmarkt is net even interessanter dan Koningsdag zelf. Nederlanders zijn eerder geneigd tot het mercantiele dan het majestueuze.

Als burger kies ik voor de informele constitutionele monarchie van Nederland. En kon de monarch kiezen, ik gaf majesteit hetzelfde advies.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.