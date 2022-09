Het afscheid van Elizabeth in vijftien foto’s

De Britten namen deze maandag definitief afscheid van koningin Elizabeth. Na een dienst in Westminster Abbey in aanwezigheid van tal van buitenlandse staatshoofden trok de stoet onder massale publieke belangstelling naar Windsor. Na een tweede dienst zou Elizabeth vanavond in kleine kring worden bijgezet in de King George Memorial Chapel in Windsor Castle.