Bazin van FvD’er Laughland was de ‘stand-in’ van Poetin

De band tussen de voormalige bazin en vriend van John Laughland – de nieuwe directeur van de internationale tak van Forum voor Democratie – en de Russische president Poetin blijkt nauwer dan hij eerder in een NRC-artikel deed voorkomen. De Brit Laughland werkte tien jaar voor het Instituut voor Democratie en Samenwerking in Parijs. Zijn bazin was Natalia Narotsjnitskaja, die hij beschouwt als een „vriend” en wier relatie met Poetin hij omschreef als „een politieke sympathisant, maar op afstand”. Onlangs verscheen een artikel van haar bij FvD International, de internationale tak van FVD.

In werkelijkheid blijkt Narotsjnitskaja een vertrouweling van Poetin te zijn. In aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2012 koos de president haar om namens hem verkiezingsdebatten te voeren. Zo nam ze het als plaatsvervanger van de president op tegen de onlangs overleden ultranationalist Vladimir Zjirinovski.

Narotsjnitskaja werd bovendien door Poetin aangewezen om het instituut in Parijs te leiden, waar Laughland van 2008 tot en met 2018 als onderzoeksdirecteur werkte. In 2018 werd ze wederom geregistreerd als „vertrouwenspersoon” van de president in aanloop naar de presidentsverkiezingen dat jaar.

In een reactie zegt Laughland dat hij de band tussen Narotsjnitskaja en Poetin niet heeft willen bagatelliseren. „Ik heb willen zeggen dat ze geen onderdeel uitmaakt van de regering”, aldus Laughland. Volgens hem neemt Narotsjnitskaja, die in westerse media het Russische standpunt toelicht, een „onafhankelijke positie” in.

Kort voor de oorlog in Oekraïne garandeerde Narotsjnitskaja bij Sky News dat Rusland zonder een Oekraïense provocatie niet zou aanvallen. „Rusland heeft nooit de intentie gehad om Oekraïne binnen te vallen”, zei ze tien dagen voor de invasie.

Over de financiering van het instituut in Parijs zei Laughland tegen NRC dat het geld niet van het Kremlin kwam. Op de website van het Kremlin staat een persverklaring van Poetin uit 2007 die anders doet vermoeden. „Wij staan klaar om fondsen voor de financiering ervan beschikbaar te stellen”, zei de Russische president. In een vergaderverslag op de Kremlin-site uit 2017, waarin de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken wordt geciteerd, staat dat het Kremlin het instituut in Parijs „ondersteunt”. Volgens een artikel uit 2015 op de nieuwssite Gazeta.ru, in handen van staatsbedrijf Sberbank, werden de activiteiten van het instituut „onder toezicht van het Kremlin” uitgevoerd. Gazeta.ru schreef zich te baseren op regeringsbronnen, die ook zeiden dat het instituut geld kreeg uit de presidentiële administratie.

Laughland stelt in een reactie dat van enige coördinatie vanuit het Kremlin geen sprake was. De FvD-directeur blijft er ook bij dat het instituut waarvoor hij werkte geen geld van het Kremlin ontving.

Met medewerking van Eva Cukier