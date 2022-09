Antwerpse drugsoorlog gaat om miljarden

De kogelgaten zitten er nog; twee in de witte rolluiken en twee in de afbrokkelende gevel er vlak boven. Tegen de voordeur is een plank getimmerd. ‘Winkelpand te huur’ staat er op een briefje, met eronder een telefoonnummer. Het pand op de hoek van de Stenenbrug en de William Woodstraat in de Antwerpse wijk Borgerhout is sinds het in juli kort achter elkaar drie keer werd beschoten en werd bestookt met brandbommen op last van burgemeester Bart De Wever (N-VA) definitief gesloten. Tot die tijd zat er een restaurant, Poké Bowl Place, waar volgens buurtbewoners nooit iemand naar binnen ging.

„Het was natuurlijk helemaal geen restaurant”, zegt Monique (71) in de deuropening van haar garage aan de overkant van de straat. „Iedereen snapt wat er aan de hand is als een zaak meer dan twee jaar dicht blijft. Dan wordt er drugsgeld witgewassen.” Van de overbuurvrouw mag Monique haar achternaam niet geven, uit angst voor represailles.

Monique – hetzelfde zwarte kapsel als haar moeder van 94 die achter haar op een stoel zit en wordt omringd door bakjes met nat kattenvoer – haalt haar schouders op. Ze weet dat ze geen doelwit is van de twee mannen die de zaak tot voor kort bestierden en buiten op de stoep geregeld een praatje kwamen maken. De twee stelden zich aan haar voor als „kleine en grote broer”. Soms liet een van hen zich een tijd niet zien. Die zat volgens Monique dan in „Hotel de Houten Lepel”, zoals de gevangenis in de Begijnenstraat in de volksmond wordt genoemd. Ze kan er nu om lachen.

Toch zat ze recht overeind in bed toen er in de nachten van 8, 12 en 18 juli vlak naast haar slaapkamerraam werd geschoten en explosies klonken. Het leek wel oorlog, zegt Monique.

Territoriumdrang

Antwerpen werd de voorbije zomermaanden geteisterd door een golf van geweld die de autoriteiten linken aan een conflict in het drugsmilieu. Tussen 1 juli en 18 augustus vonden er verspreid door de stad maar vooral in de wijken Borgerhout en Deurne achttien schietpartijen, moorden en ontploffingen plaats, net zo veel als in heel 2021. Op de gevel van Poké Bowl Place werd in rood graffiti het woord ‘dief’ gespoten.

„Dit soort geweld komt altijd in golven”, zegt Charlotte Colman, professor criminologie aan de Universiteit van Gent en sinds vorig jaar nationaal drugscoördinator in België, „en dient als waarschuwing, intimidatie of als vergelding. Dit keer lijkt het alles te maken te hebben met de Sky ECC-onderzoeken [versleutelde berichten van criminelen werden onderschept en ontcijferd], waarmee we sinds vorig jaar belangrijke pionnen hebben kunnen oppakken.”

„Een neveneffect daarvan is dat criminele organisaties zich moeten herorganiseren. Men moet nieuwe mensen rekruteren, bijvoorbeeld in de Antwerpse haven. Als iemand niet wil meewerken, wordt er geweld gebruikt. Of mensen lopen over. Er heerst territoriumdrang omdat er nog altijd zeer veel geld te verdienen valt met coke die uit Midden- en Zuid-Amerika via Antwerpen Europa binnenkomt.”

Het gaat om miljarden. De Antwerpse federale politie onderschepte vorig jaar 90 ton coke, goed voor een straatwaarde van 4,5 miljard euro. Volgens politiechef Yve Driesen is dat nog altijd maar 10 tot 20 procent van het totaal dat via zeecontainers Antwerpen of Rotterdam bereikt.

In juli werd een woning in de Zegepraalstraat beschoten. Foto Wouter Van Vooren

„De havens van Antwerpen en Rotterdam zijn van oudsher één speelterrein”, zegt Colman. „Afhankelijk van de kansen die zich voordoen, kiezen criminelen voor een van de twee.” Het verbaast haar dan ook niet dat er de laatste weken bij verijdelde aanslagen in Antwerpen vaak Nederlanders werden opgepakt – sommigen nog minderjarig.

Afgelopen vrijdag nog werden in de Antwerpse wijk Merksem drie Nederlandse verdachten van 17, 18 en 19 jaar opgepakt wegens de bekladding van een woning. Het zou gaan om het ouderlijk huis van twee broers die eerder opdoken in het Sky ECC-onderzoek, al werd niet bewezen dat ze de eigenaars waren van twee onderschepte accounts op het versleutelde chatnetwerk. De woning werd eerder al twee keer beschoten, en eenmaal getroffen door een vuurwerkbom. Ook werden recent twee minderjarige Nederlanders opgepakt en aan Nederland overgeleverd die waren betrapt bij het ‘uithalen’ van cocaïne in de Antwerpse haven.

Uit de jonge leeftijd van veel Nederlandse verdachten blijkt dat er nog iets anders aan de hand is. Colman: „Vroeger kwamen de kopstukken uit de cocaïnehandel uit Nederland. Dat verandert. Belgen hebben geleerd van Nederlanders en beginnen hén nu aan te sturen. Een natuurlijk proces.”

Drugsbaronnen uit Holland

De 87-jarige Joseph Cortea heeft ook in de kranten gelezen dat opvallend veel auto’s met Nederlandse nummerplaten worden onderschept in de straten van Antwerpen, die vol met zware wapens bleken te liggen. Hij heeft net boodschappen gedaan en keert steunend op zijn wandelstok terug bij zijn woning aan de Generaal de Wetstraat, even verderop in Borgerhout. Zijn post haalt hij uit een houten brievenbus, een noodvoorziening die werd aangelegd nadat de hal van het appartementencomplex naast basisschool De Kleine Wereldburger door een molotovcocktail uitbrandde. Alle muren moeten nog worden vervangen, net als het plafond. De ramen van de omliggende appartementen zitten vol barsten. Maar de woning van Joseph Cortea, op de bovenste verdieping, bleef intact. „Bang ben ik niet, want ik kan evengoed morgen dood zijn”, zegt hij. „Maar ik vind wel erg voor de kinderen die hier wonen. Die zijn de dupe van de drugsbaronnen uit Holland.”

Burgemeester De Wever waarschuwt voor ‘situaties zoals in Nederland’

Ook huizen elders in de stad zijn beschadigd. De kogelgaten in een woning aan de Zegepraalstraat dateren van 5 juli. Bij de voordeur staat een politiecamera. En ook helemaal aan de andere kant van Antwerpen, in de rustige wijk Berchem, werd half juli een woning onder vuur genomen. Vrienden van Eva (78) belden haar laatst op en vroegen haar of ze nog wel leefde. „Deze straat is berucht geworden”, zegt ze. „We kennen bijna iedereen uit de buurt, maar ik heb geen idee wie er in dat huis woont.”

De Antwerpse burgemeester De Wever ging de voorbije weken met gedupeerden in gesprek om hen gerust te stellen. Ondertussen vroeg hij de federale regering om de Nationale Veiligheidsraad bijeen te roepen, een verzoek waaraan voorlopig nog geen gehoor is gegeven. Hij klaagt in interviews al tijden over het tekort aan mankracht bij de Antwerpse politie en waarschuwt voor „situaties zoals in Nederland”.

Ook Charlotte Colman stelt vast dat de Belgische federale politie „ondergefinancierd is”. Volgens haar is er hoge nood aan „meer mensen en middelen”. Ze denkt onder andere aan financiële experts die geldstromen van criminelen kunnen onderzoeken. Ook vindt Colman dat burgemeesters makkelijker panden zouden moeten kunnen sluiten bij het vermoeden van criminele activiteiten – „een versterkte bestuurlijke aanpak”.

Ze vindt daarnaast dat er een taak ligt bij scholen. „Bepaalde jongeren gaan voor het snelle geld. Er moet een langetermijnvisie komen. Die ligt er niet morgen al, maar er zijn Belgische ministers die hebben aangekondigd de drugsproblematiek in Antwerpen aan te willen pakken.” Inderdaad hebben ministers Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) en Vincent Van Peteghem (Financiën) investeringen beloofd. De politie moet 310 miljoen euro extra krijgen, en duizend extra politiemensen. De douane krijgt betere scanners.