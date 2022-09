Antiracismecoördinator dringt aan op Nederlandse excuses voor slavernijverleden, ziet wetgeving gestoeld op wantrouwen

Nederland zou excuses moeten maken voor het slavernijverleden en het dragen van religieuze uitingen zoals een hoofddoek bij de politie en boa’s toe moeten staan. Ook moet Keti Koti, de viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, worden uitroepen tot nationale feestdag. Dat staat in het eerste Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme, dat maandag is gepresenteerd. Nationaal Coördinator Rabin Baldewsingh overhandigde het rapport aan minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CDA).

Baldewsingh onderzocht de afgelopen maanden in opdracht van het kabinet welke maatregelen Nederland kan nemen om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan. Tijdens gesprekken die hij voerde met burgers, onder wie slachtoffers van discriminatie, merkte hij hoezeer wet- en regelgeving van de afgelopen jaren „gebaseerd is op geïnstitutionaliseerd wantrouwen vanuit de politiek en overheid jegens de burgers” en hoe dit heeft bijgedragen aan „een groeiende vertrouwensbreuk” binnen de samenleving. Soms was dit wantrouwen vanuit de overheid „impliciet gericht op bepaalde groepen in de samenleving”, schrijft Baldewsingh in de inleiding van het Nationaal Programma. Voor hem was de vraag hoe Nederland „de menselijke maat” weer kan toepassen.

Slavernijverleden

De Nationaal Coördinator had de opdracht om op basis van de door hem verzamelde informatie in gesprek te gaan met verschillende ministeries, waardoor sommige plannen meteen in gang kunnen worden gezet. Zo wordt het voor nabestaanden van tot slaaf gemaakten mogelijk om gratis hun achternaam te wijzigen en gaan de ministeries werken aan het zichtbaarder maken van antidiscriminatiebureaus. Andere ideeën, zoals het excuses maken voor het slavernijverleden en het toestaan van het dragen van religieuze uitingen bij de politie en boa’s, stuitten vooralsnog op „financiële en bestuurlijke obstakels”. Desondanks zegt Baldewsingh „overtuigd” te zijn van de wenselijkheid en haalbaarheid van deze maatregelen.

Baldewsingh werd in 2021 aangesteld als Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). Aanleidingen voor de nieuw gecreëerde positie waren de Black Lives Matter-demonstraties en de toeslagenaffaire, waarbij institutioneel racisme een belangrijke rol speelde. Het is de bedoeling dat de Nationaal Coördinator de komende jaren elk jaar met een nieuwe versie van het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme komt.