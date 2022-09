Amper nog vertrouwen in Rutte IV

Lange tijd uitte het ongenoegen over politiek bij kiezers zich niet in ontevredenheid over Mark Rutte (VVD). Maar daar is verandering in gekomen. De tevredenheid over de premier is lager dan ooit, evenals over zijn vierde kabinet. En, opvallend: kiezers van drie van de vier coalitiepartijen (D66, CDA en ChristenUnie) zijn in meerderheid ontevreden over Rutte IV. Alleen VVD-kiezers zijn in meerderheid tevreden.

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van NRC. Het bureau ondervroeg 2.684 Nederlanders. Een ruime meerderheid van de Nederlandse kiezers, bijna 80 procent, zegt ontevreden te zijn over het huidige kabinet – dat is een hoger percentage dan tijdens Rutte III. Premier Mark Rutte (VVD) krijgt van kiezers als rapportcijfer een 4,5 – in de zes jaar dat daar onderzoek naar wordt gedaan scoorde hij niet eerder zo laag. Nog maar drie op de tien Nederlanders zien hem als een betrouwbare premier, zeven op de tien Nederlanders vinden dat hij over zijn houdbaardheidsdatum heen is.

Het zijn teleurstellende cijfers op de eerste Prinsjesdag dat Rutte IV een begroting presenteert. Het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, had zich juist voorgenomen de band tussen overheid en burger te herstellen. Maar na acht maanden regeren heeft nog maar drie van de tien kiezers vertrouwen in de landelijke overheid. Het vertrouwen in ministers (22 procent) en Tweede Kamerleden (26 procent) ligt nog lager.

„Zo’n lage tevredenheid zagen we niet eerder”, zegt opinieonderzoeker van I&O Research Asher van der Schelde. Al vanaf het begin van Rutte IV merkte hij in zijn onderzoeken „negatieve sentimenten” bij kiezers. Het kabinet heeft die gevoelens niet weg kunnen nemen. In plaats daarvan laat de ontevredenheid een stijgende lijn zien sinds januari, toen Rutte IV aantrad. In de tussentijd bleek het kabinet problemen niet op te kunnen lossen, zoals het oplossen van de problemen door de gaswinning in Groningen en het compenseren van de ouders in de Toeslagenaffaire – de reden dat Rutte III viel. Wat er wel gebeurde: de problemen stapelden zich op, deels veroorzaakt door beleid, of gebrek daaraan, van voorgaande kabinetten. Van der Schelde: „Er komt nu veel samen: asiel, stikstof, migratie, woningmarkt, dat begint zich te wreken. Mensen zeggen: er gebeurt veel, maar de regering doet niks.”

Burgers zien de stijgende energieprijzen, gevolgd door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de oplopende inflatie, als de belangrijkste crises van dit moment. Tegelijkertijd zijn ze ook het meest ontevreden over de manier waarop de regering omgaat met energieprijzen en inflatie, en dat geldt ook voor de krapte op de woningmarkt. Het illustreert precies waar het ongenoegen ligt. Kiezers, blijkt uit het onderzoek, vinden dat het kabinet geen visie en leiderschap toont. Ze missen ook daadkracht in het aanpakken van crises. Eerder constateerde ook het Sociaal en Cultureel Planbureau dat Nederlanders vinden dat de politiek te ver afstaat van burgers, niet goed luistert en niet doorheeft wat hun problemen zijn.

VVD-kiezers tonen zich tevreden

Opvallend zijn de cijfers over D66-stemmers. In juli was 61 procent nog tevreden met het kabinet, inmiddels is dat nog maar 36 procent. Het is voor het eerst dat een meerderheid van de achterban van die partij zich ontevreden toont. Dat geldt ook voor het CDA (41 procent) en voor de ChristenUnie (40 procent). Voor die laatste partij is het overigens geen unicum, het gebeurde al in vier van de zes metingen in het afgelopen jaar. Er is één uitzondering in de coalitie: VVD-kiezers tonen zich nog in meerderheid, 70 procent, tevreden.

Die zien ook in meerderheid, zo’n driekwart, geen alternatief voor Mark Rutte als premier. Opvallend is dat ook CDA-kiezers (42 procent) dat relatief vaak zeggen. Dat betekent dat een groot deel van de mensen die op de partij van CDA-leider Wopke Hoekstra stemt, hem niet als vanzelfsprekende opvolger van Rutte ziet.

Overigens krijgt niet alleen Mark Rutte een onvoldoende van kiezers – Hoekstra (4,3) en Sigrid Kaag van D66 (4,1) scoren nog lager. Van de partijleiders van de coalitie krijgt alleen Gert-Jan Segers een hoger cijfer: een 5,1.

Van alle partijleiders krijgen er maar twee een voldoende: Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging wordt beloond met een 5,8. Pieter Omtzigt, het voormalige CDA-Kamerlid dat als eenmansfractie in de Kamer zit, krijgt een 7. „Omtzigt is populair bij een brede groep kiezers, van radicaal- rechts tot links”, zegt onderzoeker Asher van der Schelde. „Hij wordt gezien als iemand die nog staat voor integere politiek en betrouwbaar bestuur.” Van der Plas ontleent haar populariteit aan iets anders: „Zij wordt gezien als gewone Nederlander, die niet is losgezongen van de werkelijkheid.”