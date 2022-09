De rechter leest het bericht voor dat Kadir (24) op 20 juli 2020 plaatste onder een Instagram-post van Geert Wilders.

„Kanker kaaskop. Woellah, ik slacht jou. Dit is mijn tweede comment. Je kunt me wel wissen, maar dan zet ik het er opnieuw weer in.”

Hoe legt Kadir dit bericht uit?

Hij schuift heen en weer op zijn stoel. „Mag ik, eh.” Kadir is even stil. „Mag ik water?”

De advocaat zegt dat haar cliënt het „heel spannend” vindt.

Kadir, dik zwart brilmontuur en een wit overhemd, leest met een trillende stem voor van een briefje. „Ik ben geboren in Nederland. Ik ben een Nederlander en ik voel me Nederlands. Echter, ik ben ook moslim en dat is mijn geloof. Dat is een stukje van mijn eigen identiteit.” Kadir laat een ingehouden snik ontsnappen, en blijft weer even stil. „De berichten van de heer Wilders vind ik niet leuk en frustrerend.” Hij begint hardop te huilen.

„Even goed diep ademhalen”, zegt de voorzitter drie keer, voordat Kadir zijn verhaal weer op kan pakken. „Ik voelde me geen Nederlander meer. Het leek alsof ik een neppe Nederlander was. Een tweederangs Nederlander.”

De 24-jarige man vond dat hij iets met dat gevoel moest doen, en daarom heeft hij dat commentaar geplaatst, legt hij uit. „Ik wilde mijn woede uiten, maar heb er gelijk spijt van gekregen. Ik schaamde me ervoor, daarom heb ik het heel snel weer gewist. Ik dacht dat de heer Wilders het niet eens had gezien.”

Kadir woont nog bij zijn ouders, en kampt met een persoonlijkheidsstoornis – hij weet niet welke – en een angststoornis. Door zijn mentale problemen moest hij stoppen met zijn werk als veiligheidsinstructeur in het bedrijfsleven. Hij heeft geen strafblad, en verder ook geen politiedossier – op één verkeersboete na. Kadir zoekt naar een behandeling voor zijn problemen, met zijn vorige therapeut had hij geen klik. Hij wil graag naar een kliniek in Zuid-Afrika, daarover praat hij met de verzekeraar.

Een assistent van Geert Wilders zag het bericht dat Kadir plaatste en later verwijderde, en er is in die tijd aangifte gedaan van bedreiging. Kadir was het bericht alweer vergeten, toen hij bezoek kreeg van twee politieagenten.

Ik wilde mijn woede uiten, maar heb er gelijk spijt van gekregen

Dat was een erg ingrijpende gebeurtenis, zegt de advocaat van Kadir. Wil hij vertellen wat het verhoor met hem heeft gedaan? „Het is met mij achteruit gegaan.” Hij stopt weer met praten en neemt een slok water uit het kartonnen bekertje. Het lukt hem niet om het te vertellen, daarom neemt zijn advocaat het woord. „Na het verhoor heeft hij heel veel waanbeelden gehad. Hij dacht continu dat hij werd achtervolgd.” Hij dacht zelfs dat er een sniper op hem richtte.

Kadirs advocaat pleit voor vrijspraak, omdat Kadir het deed in een vlaag van woede. Niet elke bedreiging die in een opwelling van emotie wordt gedaan is strafbaar, blijkt uit eerdere rechtszaken. Ook moet er een „aanmerkelijke kans” zijn dat het bericht de politicus bereikt, zegt de advocaat, terwijl het de vraag is of Wilders het heeft gelezen – het stond maar kort online.

„Het gaat om een politicus die niet meer normaal de straat op kan zonder beveiligd te worden”, zegt de rechter als ze aan haar uitspraak begint. Zijn bedreiging heeft Wilders bereikt, zegt ze. „Ik denk dat het bericht is geplaatst met opzet om hem te bedreigen. Dat is een strafbaar feit.”

Voor bedreiging kan twee jaar cel worden opgelegd, maar Kadir krijgt geen gevangenisstraf. Dat hij geen strafblad heeft werkt in zijn voordeel. „Ik zie wat het met u heeft gedaan en wat het met u doet. U bent heel erg geschrokken van dit alles en heeft u bedreigd gevoeld. Het is flauw om te zeggen, maar dat moet zijn wat een politicus ook voelt.”

Kadir krijgt een werkstraf van 120 uur, waarvan 60 voorwaardelijk.