Rvc grijpt in bij PSV, dat op zoek moet naar een nieuwe technisch directeur

Wie is er eigenlijk de baas bij PSV? Die vraag waart rond in Eindhoven nadat John de Jong afgelopen vrijdag zijn functie neerlegde en PSV zondag zonder de technisch directeur met 4-3 van Feyenoord won. De Jong is het slachtoffer geworden van een machtsstrijd waarbij de raad van commissarissen (rvc) onder leiding van miljardair Robert van der Wallen – groot geworden met BrandLoyalty, marktleider in spaaracties voor supermarkten – stevig aan de touwtjes trekt. Algemeen directeur Marcel Brands gaf zaterdag in een toelichting voor de media aan dat hij nog wel mogelijkheden had gezien om verder te gaan met De Jong. „John zag het zelf niet meer zitten”, vertelde Brands. „Ik had wellicht hetzelfde gedaan.”

Op het veld is er opluchting bij PSV na zege op Feyenoord

Brands is als opvolger van Toon Gerbrands het gezicht van het nieuwe PSV, dat serieus de concurrentie met Ajax moet aangaan. Gerbrands maakte in februari van dit jaar bekend na het seizoen op te stappen. Voor de buitenwereld kwam diens vertrek totaal onverwacht. Zeker omdat Gerbrands nog tot 2025 onder contract stond. Voor Van der Wallen was het minder verrassend. Brands, van 2010 tot 2018 technisch directeur bij PSV, werd aangewezen als de nieuwe leider van de directie. Kort daarop werd Ruud van Nistelrooij als trainer benoemd.

Gat met Ajax

De rvc heeft met de aanstelling van Brands als algemeen directeur de invloed op het beleid van PSV willen vergroten, want de zorgen van de commissarissen waren groot. PSV slaagde er de afgelopen jaren, ondanks investeringen van met name het Brabantse bedrijfsleven, niet in het gat met Ajax te dichten. Sportief noch financieel. Al riep John de Jong in juli nog dat PSV zelfs „over Ajax heen wilde”.

Het tegenovergestelde gebeurde. Ajax speelt dit seizoen Champions League en verdiende 111 miljoen euro op de transfermarkt. PSV staat in de Europa League met een positieve transferbalans van 4,5 miljoen euro. PSV was er door de uitschakeling in de play-off van de Champions League, door Rangers FC, zelf verantwoordelijk voor dat er nóg meer geld vanuit de marketingpool van de UEFA naar Ajax gaat.

Dat de uit Eindhoven vertrokken Duitse coach Roger Schmidt zich met Benfica wél wist te kwalificeren voor de Champions League, maakte het voor PSV nog pijnlijker. Want de ambities zijn groot in Eindhoven. Wie het jaarverslag van de club leest, weet dat de rvc een jaar geleden al nadrukkelijk met de vuist op tafel sloeg. De financiële huishouding van PSV stond door de gevolgen van de coronapandemie van alle kanten onder druk. Bovendien werd een verlies geleden van 22,8 miljoen euro, en dat betekende een halvering van het eigen vermogen. De rvc wilde van de directie „een niet-vrijblijvend plan” waardoor herstel van het eigen vermogen zou optreden.

Het sportieve plan van Brands, De Jong en Van Nistelrooij om met behoud van spelers als Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo kwalificatie voor de Champions League af te dwingen, mislukte. Dat vervolgens een verkoop van Sangaré of Gakpo – of allebei – niet doorging, was in de ogen van de rvc een dure misser te veel. PSV liep circa 80 miljoen euro mis (40 miljoen uit de Champions League en 40 miljoen transfergeld). Het vertrouwen in De Jong werd opgezegd, waarna de technisch directeur vrijdag de eer aan zichzelf hield.

Het was aan Marcel Brands de taak om aan de buitenwacht uit te leggen wat er aan de hand was. De directeur liet weten achter het beleid van zijn technisch directeur te staan, maar wilde zich niet solidair tonen met De Jong.

Het is niet voor het eerst dat een machtsstrijd binnen PSV tot een bestuurlijke crisis leidt. Aan het begin van deze eeuw riep de club, na het instorten van de transfermarkt, spelersfondsen in het leven. De investeringen kwamen voor 50 procent voor rekening van PSV en de andere helft voor die van zakenlieden, onder wie een aantal commissarissen. Toen het misliep, wilden externe financiers hun investering omzetten in leningen. En daarbij werden ze gesteund door de rvc . De toenmalige voorzitter Harry van Raaij maakte pas jaren later een einde aan de constructie.

Tijden zijn veranderd

PSV heeft sinds het vertrek van Van Raaij in 2004 met Rob Westerhof, Frits Schuitema, Jan Reker, Tiny Sanders, Toon Gerbrands en Marcel Brands al zes opvolgers gehad. De laatste vier functioneerden als algemeen directeur in plaats van onbezoldigd voorzitter, zoals Van Raaij was. Het geeft aan hoezeer de tijden zijn veranderd. Brands moet nu laten zien dat hij de juiste man is om PSV te leiden. Als oud-voetballer had hij in ieder geval de kwaliteiten om bij PSV acht jaar lang succesvol te zijn als technisch directeur. Brands neemt voorlopig de taken van John de Jong waar, maar gaf aan zelf niet als ‘td’ terug te keren. „We gaan op zoek naar een opvolger.”