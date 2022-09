Koning Charles III ‘diep geraakt’ door alle steun, wachtrij voor afscheid koningin gesloten

Haar zoon en opvolger koning Charles III zegt „diep geraakt” te zijn door alle mensen die afscheid hebben genomen en door alle steunbetuigingen en condoleances die hij heeft ontvangen van over de hele wereld. „Het heeft ons buitengewoon ontroerd dat iedereen in Londen, Edinburgh, Hillsborough en Cardiff de moeite nam om langs te komen en steun te betuigen aan de levenslange dienst van mijn dierbare moeder, de overleden koningin”, liet hij mede namens zijn vrouw Camilla weten in een door Buckingham Palace verspreide verklaring .

Mensen kunnen niet meer aansluiten in de kilometerslange rij voor Westminster Hall in Londen om afscheid te nemen van koningin Elizabeth II. Het Britse ministerie van Media, Cultuur en Sport kondigde zondagavond laat op Twitter aan dat nieuwkomers niet meer op tijd langs de kist zouden kunnen lopen en de wachtrij daarom te sluiten. De laatste bezoeker kan uiterlijk maandagochtend om 06.30 uur lokale tijd nog een kijkje nemen bij de kist en de laatste eer bewijzen aan de op 8 september overleden koningin.

Welkom in dit blog

In dit blog doet NRC maandag 19 september verslag van de uitvaart van koningin Elizabeth II. Na zeventig jaar op de Britse troon is ze op 8 september op 96-jarige leeftijd overleden. Sinds die tijd zijn er verschillende plichtplegingen gaande in het Verenigd Koninkrijk en is het land in een periode van nationale rouw.

Het lichaam van Elizabeth II verbleef eerst een tijd in Schotland, waar ze overleed. Vorige week werd ze naar Westminster Hall in Londen vervoerd, waar het publiek van woensdag tot maandagochtend afscheid van haar kon nemen. Honderdduizenden mensen kwamen daarop af en meermaals werd de rij, die vaak kilometers lang strekte, gesloten.

Deze maandag 19 september om 06.30 lokale tijd (07.30 uur in Nederland) wordt de kist met de koningin naar Westminster Abbey gebracht voor de uitvaart die om 11.00 uur lokale tijd (12.00 uur Nederlandse tijd) zal plaatsvinden. De koningin wordt daarna bijgezet in St. George’s Chapel bij Windsor Castle, samen met haar man, prins Philip.