De meeste kinderen zijn een paar uur oud als ze met hun koppies op het publieke Instagram-account van papa of mama verschijnen. Ik snap wel waarom. Ouder worden is een groot geluk en je kind het schattigste wezen op aarde. Dat wil je delen. Maar babylief heeft geen toestemming voor de foto gegeven en kan dat ook niet.

Sinds ik zeven jaar geleden zelf vader werd, wind ik me enorm op over deze tegenstrijdigheid. Ik besloot om toch maar eens in de telefoon te klimmen om bij juridische experts te checken of deze verontwaardiging terecht is.

Deskundige nummer één is Simone van der Hof. Zij is hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij en stelt dat je als ouder „toch wel wat uit handen geeft door kinderen zo online te zetten”. Zo kunnen peuterfoto’s prima pestmateriaal zijn tijdens de kwetsbare tienerjaren. Bovendien belanden foto’s van jonge kinderen in online netwerken van kindermisbruikers. De politie waarschuwde daar deze zomer nog voor. Van der Hof: „Je krijgt die foto’s nooit meer van het dark net af.”

Dat zijn twee voorbeelden van worst-case-scenario’s waar je als kind misschien nog aan weet te ontsnappen. Maar waar je vrij zeker van kunt zijn, is dat kinderfoto’s gearchiveerd worden door bedrijven die zich daarin specialiseren.

Dat stelt juridisch expert nummer twee: jurist Ot van Daalen. Hij is privacy-expert en vertelt dat bedrijven als Clearview met geavanceerde gezichtsherkenning profielen opstellen van iedereen die met een foto online staat. „Ik vind het niet heel vergezocht dat je in de toekomst aan de hand van een babygezicht kunt extrapoleren hoe deze er als volwassene uit komt te zien.”

En dan is er nog de morele overweging: gun je kind anonimiteit tot het zelf kan besluiten deze op te heffen. Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen net als hun ouders met een foto op Instagram willen. Daarom moeten we hen beschermen tegen ouderlijke deeldrift. Als je de privacywetgeving erop naslaat, stuit je op iets geks. Kinderen onder de zestien vallen onder ouderlijk gezag. De ouder hoort in hun belang te handelen. Maar bij het publiceren van kinderfoto’s botsen er twee belangen. Dan moeten ouders het belang van het kind (privacy) afwegen tegen hun eigen belang (likes).

Zo kan het gebeuren dat influencer-ouders besluiten hun kinderen te exploiteren door ze te fotograferen voor een gesponsorde post van een draagdoeken-fabrikant. In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind staat dat bij elke activiteit met impact op kinderen het belang van het kind voor moet gaan. Elke publiekelijke kinderfoto zie ik als een schending hiervan. Verbieden dus!

Toch even checken bij de experts of dat niet een te grote ingreep is op het privéleven van burgers. Van Daalen: „Omdat het om kinderfoto’s op open accounts gaat, kun je het zien als publieke uitingen. Dan speelt dat argument minder.”

En de vrijheid van meningsuiting dan? Van Daalen: „Kinderen zijn extra kwetsbaar dus die moeten we beter beschermen. Daarom weegt de vrijheid van meningsuiting minder zwaar. Je kan immers ook op een andere manier laten weten dat je blij bent met je kinderen.”

Bijvoorbeeld door je account op privé te zetten, adviseert Van der Hof, en je kinderen daar onherkenbaar in beeld te brengen. Want zelfs het achterhoofd van je baby is nog steeds heel schattig toch?

Ernst-Jan Pfauth schrijft om de week op deze plaats een column.