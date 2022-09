Ook – of juist – een opiniemaker kan op televisie niet alles zeggen

De ombudsman van de publieke omroep, Margo Smit, heeft in drie dagen tijd een recordaantal van bijna zeventienhonderd klachten binnen gekregen over een item in Ongehoord Nieuws van donderdag. Het gewraakte item zou racistisch zijn.

Het aantal klachten is meer dan het dubbele van de totale klachtenoogst van een gemiddelde jaargang. Smit zal de klachten doorsturen naar de verantwoordelijke omroep Ongehoord Nederland (ON).

De klachtenregen, gevoegd bij de veroordeling van de uitzending door de centrale leiding van de publieke omroep (NPO), roept de vraag op wat de consequenties zullen zijn voor ON. Wat kan de NPO-leiding ondernemen tegen de radicaal-rechtse omroep – en nog vier vragen.

1 Wat heeft ‘Ongehoord Nieuws’ precies gedaan?

Het opinieprogramma bevatte donderdag een item over vermeende ‘racistische’ agressie van zwarte mensen tegen witte mensen. Het programma toonde een collage van socialemediavideo’s waarin steeds een zwarte man een witte man mishandelde. Volgens Pointer-journalist Marieke Kuypers, die de beelden onderzocht, had het getoonde geweld in werkelijkheid geen racistische motief.

In het item gebruikte presentator Raisa Blommestijn bij herhaling het n-woord. Ze zei onder meer: „Je ziet dat blanken in elkaar worden geslagen door n*gers – zien we overigens op grote schaal.”

Frederieke Leeflang, voorzitter van het centraal bestuur van de publieke omroep (NPO) veroordeelde vrijdag het item. Volgens haar was de grens van redactionele vrijheid bereikt „wat racistische of discriminerende uitlatingen betreft”. De gezamenlijke omroepen (minus ON en de NOS) kwamen ook met een veroordeling. Zij noemden het item „een valse, racistische boodschap” die zij gezamenlijk kwalificeerden als „onjournalistiek, onethisch en in strijd met de kernwaarden van de NPO”. Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie, oordeelde: „Het was openlijk racisme op de nationale televisie.”

2 Wat wil de NPO eraan doen?

NPO-bestuursvoorzitter Leeflang gaat officieel niet over de inhoud van programma’s, maar ze roept twee betrokken instanties op om de zaak te onderzoeken. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) kan kijken of ON de Mediawet overtrad. Daarin staat dat een publieke omroep moet „voorkomen dat het aanbod van haar mediadiensten aanzet tot geweld of haat jegens een groep”.

Verder riep Leeflang de NPO-ombudsman Margo Smit op het item te toetsen aan de Journalistieke Code van de publieke omroep. Smit kan kijken of ON heeft bijgedragen aan „verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie”. ON-baas Arnold Karskens heeft onlangs zijn aanvankelijk journalistiek bedoelde programma omgedoopt tot ‘opinieprogramma’. Ook die moeten zich echter aan de Code houden, zei Leeflang.

3 Wat gebeurt er na een eventueel negatief oordeel?

Als de ombudsman of het CvdM zouden oordelen dat ON de Mediawet of de Code heeft overtreden, kan Leeflang de omroep een boete opleggen van maximaal 540.000 euro (15 procent van het jaarbudget van 3,6 miljoen). Wat verzwarend kan meewegen, is dat de omroep in juni ook al een boete kreeg, van 93.000 euro, wegens overtreding van de Code. Volgens de ombudsman had ON via interviews onjuiste informatie onweersproken verspreid.

Na een tweede boete doet Leeflang vervolgens een melding bij de regering. Hierna kan staatssecretaris Gunay Uslu (Media, D66) besluiten de vijfjarige uitzendvergunning voortijdig in te trekken.

4 Kan Ongehoord ook strafrechtelijk vervolgd worden?

Groepsbelediging en haatzaaien (in het openbaar aanzetten tot haat en discriminatie tegen een groep wegens ras, godsdienst et cetera) is strafbaar. Als dit in groepsverband en beroepshalve gebeurt, werkt dat als verzwarende omstandigheid. Het n-woord, zoals Blommestijn dat herhaaldelijk gebruikte, is in eerdere zaken door de rechter als belediging aangemerkt. Blommestijn gebruikte het woord bovendien om een bevolkingsgroep op huidskleur te onderscheiden, en deze vervolgens te beschuldigen van massale zware mishandeling. Dat kan een rechter zien als onnodig grievend en als groepsbelediging. Mede omdat het item verder geen duidelijke aanleiding had en zuiver bedoeld leek om stemming te maken tegen zwarte mensen, zou de rechter het ook als aanzetten tot haat kunnen zien.

5 Valt dit dan niet onder de vrije meningsuiting?

De betreffende artikelen 137C en 137D uit het wetboek van strafrecht vormen een wettelijke beperking van een grondrecht, de vrije meningsuiting. Niet gediscrimineerd worden is ook een grondrecht. De rechter moet deze twee gelijkwaardige grondrechten tegen elkaar afwegen.

Je kunt betogen dat het gewraakte item als onderdeel van het vrije maatschappelijke debat is toegestaan. Blommestijn trad op als presentator en zou als journalist of opiniemaker aangemerkt kunnen worden. Net als politici hebben die een grotere vrijheid om zich in het debat te roeren. Maar een opiniemaker heeft ook een grotere verantwoordelijkheid: wat ze zegt, heeft meer gewicht dan wat een gewone burger zegt. Een publieke functie kan dus ook juist als verzwarend gelden, zoals bijvoorbeeld bleek in de veroordeling wegens haatzaaien van Kamerlid Wilders (PVV) in 2016.

Eerst dient het Openbaar Ministerie (OM) nog te besluiten of het de mensen van ON überhaupt wil vervolgen. In geval van groepsbelediging en haatzaaien is het OM daar doorgaans zeer terughoudend in.

Met medewerking van Gilad Perez