Ongeslagen AZ leert van Liverpool en wint van Ajax

Leidde het voortdurende hoge speltempo van Liverpool FC afgelopen dinsdag tot het eerste verlies (2-1) in de groepsfase van de Champions League, tegen AZ verloor Ajax vooral op strijdlust met dezelfde cijfers. Het was de eerste competitienederlaag dit seizoen voor de ploeg van coach Alfred Schreuder, die de koppositie op doelsaldo moest afstaan aan PSV. AZ volgt, met zeventien uit zeven, op een punt. Feyenoord heeft zestien punten.

In tegenstelling tot het duel in Liverpool kwam Ajax in Alkmaar wel op voorsprong. De doelpuntenmaker was opnieuw Mohammed Kudus. AZ kwam tegen het einde van de eerste helft op 1-1, toen Mees de Wit profiteerde van een fout van Ajax-verdediger Devyne Rensch. Nog voor de rust, in de zesde minuut van de extra speeltijd, schoot Jens Odgaard AZ op voorsprong. In de tweede helft behoedde doelman Remko Pasveer Ajax voor een grotere achterstand, waarna zijn teamgenoten in de slotfase nog een aantal kansen op de gelijkmaker kansen onbenut lieten.

Net als Liverpool FC zette AZ vroeg druk, en opnieuw had Ajax veel moeite met deze speelwijze van de tegenstander. Schreuder begon met dezelfde opstelling als dinsdag, maar besloot dit keer in de rust wel in te grijpen. Davy Klaassen kwam in het veld voor Kenneth Taylor. Later kwamen ook nog Brian Brobbey (als extra spits voor Rensch) en Lucas Ocampos en Lorenzo Lucca (als frisse aanvallers voor Kudus en Steven Bergwijn), maar een ommekeer bleef uit.

Schreuder constateerde na de nederlaag dat Ajax in Alkmaar dezelfde problemen kende als in Liverpool. „We vonden in de eerste helft opnieuw veel te weinig de vrije man”, zei hij. „Ik vond AZ trouwens ook veel frisser ogen, zij hebben het gewoon heel goed gedaan. Maar wij moeten hier ook van leren. Er lag opnieuw voldoende ruimte om wel te voetballen. We werden pas gevaarlijk toen we in de laatste twintig minuten opportunistischer gingen aanvallen.”

Schreuder ging ook nog in op de kritiek van zijn spelers op arbiter Bas Nijhuis, die in hun ogen enkele zware overtredingen onvoldoende bestrafte. „Ik hoorde dat net in de kleedkamer, maar ik vind dat we na zo'n wedstrijd niet naar de scheidsrechter moeten wijzen.”

AZ-coach Pascal Jansen gaf toe dat hij in de voorbereiding op dit duel goed had gekeken naar het spel van Liverpool. „Je ziet dat Ajax het lastig kan krijgen als je ze met zoveel intensiteit bestrijdt. We hebben verdiend gewonnen”, zei hij.

AZ is nu de enige ongeslagen club in de Eredivisie. Na de interlandperiode hoopt Jansen weer te kunnen beschikken over Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson. „Ik weet niet wat dat kan zeggen over het verloop van de rest van de competitie”, zei Jansen. „Dat zien we in april of mei wel. Ajax heeft veel spelers verloren, maar ook voor heel veel geld veel nieuwe spelers gehaald. En toch waren wij de betere ploeg. Daar ben ik blij om.” (NRC, ANP)